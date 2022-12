Smiley, une série gaie second degré

Smiley est la nouvelle série de type comédie romantique gaie espagnole à découvrir sur Netflix. Une histoire portée par deux comédiens Carlos Cuevas et Miki Esparbé qui se veut drôle et touchante en abordant l’amour au gré des hasards de la vie.

Les rencontres amoureuses sont-elles le fruit du hasard? C’est en tout cas la prémisse de départ de cette série basée sur la pièce de théâtre de Guillem Clua qui tient l’affiche en Espagne depuis 2012 et qui sera prochainement adaptée sur d’autres scènes dans le monde.

Le succès sur scène a ouvert la voie à une adaptation pour la télé qui est offert sur Netflix. Cette production de Minoría Absoluta est tournée à Barcelone en Catalan et en espagnol et est réalisée par Marta Pahissa et David M. Porras. Elle est notamment portée par l’acteur Carlos Cuevas (qu’on connaît pour sa participation aux populaires séries Merli et Merli : Sapere Aude).

Il interprète Álex qui a le cœur brisé. Quelques semaines plus tôt, il a fait une rencontre amoureuse qui semblait parfaite. Toutefois, ce n’était qu’en apparence car depuis le gars ne lui donne plus signe de vie. Lui, qui nourrissait de beaux projets s’imaginant déjà en couple, fait donc face à la réalité de la solitude. Mais avant, il prend son téléphone et laisse un long message dans la boite vocale qui aura des conséquences inattendues… puisqu’il s’est trompé de numéro et laisse un message à un Bruno, qu’il ne connaît pas du tout. Ce premier contact fortuit constitue le point de départ d’une série d’événements qui vont bouleverser à jamais la vie des deux hommes…

Carlos Cuevas qui a vu la pièce de théâtre à plusieurs reprises expliquait récemment sur un site espagnol être «passionné par les comédies romantiques. J’ai pour ainsi dire grandi devant ce genre de programmes télé durant les années 90 et 2000, mais jusqu’ici il n’y avait jamais eu de série télé d’amour entre deux hommes en Catalan. C’est ce qui m’a poussé à accepter ce projet. C’est le genre de série que j’aurai aimé pouvoir voir et à laquelle je me serai identifié.»

À ces côtés, on retrouve Miki Esparbé, un acteur de théâtre, qu’on a pu voir aussi dans des films et des séries à succès (notamment dans Innocent sur Netflix. Il contraste avec Carlos et les deux forment un duo improbable qui fonctionne très bien à l’écran. Il a qualifié la série de véritable cadeau pour un projet qu’il attendait avec impatience comme il l’a expliqué lors de son passage par la radio Ser :

J’ai eu l’occasion de voir la pièce de théâtre lors de ses premières représentations dans une petite salle de 40 personnes bien avant son succès. C’est une histoire que j’ai aimé et que j’avais envie de raconter à mon tour. Ce qui est bien c’est aussi sa diversité dans le traitement des intrigues. Il y a bien sûr en avant l’histoire compliquée de notre duo mais aussi autour de multiples intrigues qui en font une série très riche.

La série montre que l’amour n’est jamais là où on l’attend. En effet, la fiction traite d’un coup de foudre qui n’aurait pas du en être un car les deux protagonistes à savoir Alex et Bruno n’ont rien en commun.

L’un est en apparence superficiel, l’autre est un intellectuel et sans ce message ils ne se seraient jamais parlés. Ils sont même d’accord pour reconnaitre qu’aucun des deux ne se seraient arrêtés sur l’autre dans un bar et pourtant un message a suffit… Bien que leurs différences semblent insurmontables, ils sont unis par le fils rouge de la légende japonaise qui dit que lorsque deux personnes sont destinées à être ensemble, un fil rouge invisible noué au petit doigt de la main les unit dès le jour de leur naissance.

Cette fiction sur les relations humaines offre une belle pause positive. Il y a notamment deux longs monologues dans les épisodes qui sont très forts et qui montrent le talent de ce duo.