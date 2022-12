La peintre québécoise Louise Robert nous a quitté le mois dernier

Nous avons appris avec tristesse le décès, le 7 novembre dernier, de la peintre québécoise Louise Robert, à l’âge de 80 ans. Elle laisse dans le deuil sa conjointe des 44 dernières années, Lise Lamarche, ainsi que des ami.e.s, proches, artistes, voisins d’atelier, collectionneurs et amateurs d’art qu’elle avait fédérés au sein d’une communauté loyale au fil des ans.

Née à Montréal en 1941, pharmacienne de formation, Louise Robert a entamé sa carrière de manière autodidacte dans les années 1970. Jouant sur le rapport à l’écriture dès ses premières œuvres, elle explora toute sa vie ce procédé, car la poésie et la peinture allaient de pair pour elle.

Louise Robert n’utilisait jamais de pinceaux, peignant uniquement à la main, et son matériau de prédilection était la peinture à l’huile. Elle ajoutait par la suite quelques mots sur ses toiles à l’aide de pochoirs ou en grattant dans la pâte formée par la peinture.

L’artiste avait créé une dernière toile environ trois semaines avant son décès alors qu’elle se savait condamnée. « C’est un peu son œuvre testament; une œuvre parfaite, sublime, dans l’esprit de ce que Louise faisait», explique à Radio-Canada, le directeur de la Galerie Simon Blais. La dernière exposition de l’artiste, intitulée Le temps, maintenant, y a été présentée au printemps dernier.

Louise Robert commence à exposer sérieusement à la Galerie Georges Curzi en 1975. Suivront de très nombreuses expositions individuelles à Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Paris. Sa première exposition individuelle à la Galerie Simon Blais a eu lieu en 2005 et la seconde à l’automne 2006.

Elle expose aussi dans d’importantes institutions : Musée d’art contemporain de Montréal (1980); Québec House Gallery, New York (1983); Centre culturel canadien à Paris (1983) et à Bruxelles (1984). Elle fut l’artiste invitée au Festival international de la poésie de Trois-Rivières en 2001.

Une rétrospective, accompagnée d’un important catalogue rédigé par Gilles Daigneault, commissaire de l’exposition, a été présentée au Musée d’art de Joliette en 2003 et au Centre d’exposition de Baie Saint-Paul en 2004. Le commissaire Jean-Émile Verdier lui consacre également une importante exposition à la Maison des arts de Laval au printemps 2007.

Louise Robert a participé à de très nombreuses expositions de groupe et a aussi participé à deux FIAC (Paris, 1998 et 1999), aux Salons du printemps de Montréal (2003 et 2004) et à la Toronto Art Fair (2001, 2004, 2005, 2006).

Au cours des années, l’artiste a obtenu de nombreuses bourses du Québec et du Canada. Ses œuvres appartiennent à de nombreuses collections privées ainsi qu’à plusieurs musées, entre autres, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’art contemporain.