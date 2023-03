Le Monastère vous invite à son premier cabaret de l’année!

Du 9 au 25 mars, poussez les portes du Monastère, suivez l’odeur du pop-corn chaud et laissez-vous envoûter par ce lieu unique à Montréal. Attablez-vous autour de la scène et plongez dans cette ambiance magique, fusionnant prouesses acrobatiques et effervescence de l’audience.



Sangles, tissus aériens ou encore cannes d’équilibriste prendront vie tour à tour sous la voûte centenaire, faisant de vous les témoins privilégié.e.s de la prise de risque physique, de la profondeur des émotions et des frémissements des artistes sur scène.

Emily Chilvers – photo Caroline Thibault Duo Waz’O – photo Caroline Thibault

Ces acrobates vous transporteront dans leurs univers, complexes et riches, à l’image de la ville et de ses multiples facettes. Parfois vibrants, intenses ou excentriques, leurs numéros seront aussi doux ou mélancoliques.

Kellin Quinn – photo Caroline Thibault Teo Spencer – photo Caroline Thibault

Parmi ces artistes, retrouvez deux habitués du Monastère, Arthur Morel Van Hyfte et Guillaume Paquin, qui présenteront pour la première fois lors d’un cabaret un numéro ensemble. Découvrez également de nouvelles têtes avec Alexandre Alain en tissu aérien, Saffi Watson en contorsion et Junru Wang en équilibre.

Angelica Bongiovonni – photo Caroline Thibault Amie Patching – photo Caroline Thibault

N’utilisant rien d’autre que ses cheveux, Laura Lippert vous surprendra avec sa créativité lors de deux numéros complètement différents, dans les airs et au sol. Enfin, Joaquim Verrier vous épatera à son tour en jonglant avec des objets inusités et Owen Wilson fera son retour sur la scène du Monastère dans un tout nouveau numéro de roue Cyr!

Les Charmants – photo Caroline Thibault DJ Michel Michel – photo Caroline Thibault

Pour vous accompagner dans cette expérience, Les Charmants, notre duo de Maître.sse.s de cérémonie, saura vous décrocher quelques rires, l’équipe du P’tit Sacristain vous proposera ses délicieux breuvages québécois et DJ Michel Michel vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.



INFOS | Cabaret de cirque—Le Monastère, du 9 au 25 mars à 20 h, au Centre St Jax, 1439 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal. Procurez-vous vos billets sur : lepointdevente.com



Visitez Le-Monastere.ca !

Le Monastère remercie Desjardins, Patrimoine Canadien, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Service Québec, PME MTL ainsi que le Centre St Jax pour la réalisation de ces cabarets.