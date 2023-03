Le Conseil des arts et des lettres du Québec et PHI s’unissent pour une Résidence d’artistes à Montréal

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et PHI sont heureux d’annoncer la mise sur pied d’une entente de partenariat triennale visant à offrir aux artistes du Québec une résidence de création chez PHI Montréal autour du thème de l’engagement public.

Cette résidence de six mois, qui s’amorcera à l’hiver 2024, permettra à un ou une artiste résidant à Montréal, ainsi qu’à un ou une artiste du Québec résidant en dehors de la métropole, de chacun ou chacune concevoir et de présenter un projet sous le thème de l’engagement public. Rappelons qu’il s’agit de la seule résidence d’artistes qui met de l’avant une thématique du genre au Québec.

Un partenariat naturel

Avec ce partenariat, le Conseil et PHI entendent unir leurs forces afin de permettre aux artistes de partout au Québec d’accéder à des espaces de recherche et de création de haut niveau, tout en profitant d’un soutien financier adéquat.

« Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat avec l’équipe de PHI, dont la réputation en matière d’innovation créative n’est plus à faire», déclare Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec. «Avec l’ajout de cette résidence supplémentaire à Montréal, les artistes auront accès à un accompagnement artistique afin de régénérer leur créativité au cœur de l’effervescence de la métropole, tout en travaillant sur l’angle de la responsabilité sociale et de l’engagement durable, des thèmes en complète adéquation avec les valeurs du Conseil. »

« Les résidences artistiques de PHI constituent des occasions privilégiées d’épauler des artistes d’ici comme d’ailleurs», explique Phoebe Greenberg, Fondatrice et Chef de la création de PHI. «Par la pluralité des thèmes proposés, je suis ravie de voir tous les projets qui ont émané de nos programmes de résidence. Nous nous réjouissons que la résidence PHI Montréal, initialement inaugurée en 2021, bénéficie du soutien du Conseil pour les trois prochaines années. Ce partenariat nous permettra de rejoindre les artistes aux quatre coins du Québec et de propulser encore plus loin les œuvres et projets qui en émaneront. »

Le Conseil accordera une bourse de 12 000 $ à chaque artiste sélectionné, ainsi qu’un hébergement à l’artiste en provenance de l’extérieur de Montréal. PHI accordera pour sa part un cachet pour les droits de présentation, d’exposition et de production, et offrira un accompagnement artistique et stratégique tout au long de la résidence.

Inscription et séances d’information

Les artistes de toutes les disciplines peuvent dès maintenant consulter les détails du programme et déposer leur candidature sur le site web du Conseil. La date limite pour soumettre une candidature est fixée au 5 mai 2023.

Deux webinaires d’informationà l’intention des artistes auront lieu le 18 avril à 16 h (français) et le 20 avril à 16 h (anglais) sur la plateforme Zoom.

Pour obtenir plus de précisions sur l’appel à candidatures et sa thématique, les artistes peuvent contacter l’équipe de PHI au [email protected].

À propos des programmes de résidences du Conseil

Le programme de résidences du Conseil s’adresse aux artistes, aux écrivains et aux écrivaines avides de ressourcement et de découvertes, qui désirent s’immerger dans d’autres cultures ou avoir accès à des lieux d’accueil réputés internationalement pour mener leurs recherches et explorer de nouvelles pistes de création.

Plusieurs appels à candidatures sont en cours sur le site web du Conseil, notamment pour des départs de deux à six mois à destination de Marseille, New York, Rome, Londres, Paris et Berlin.

À propos des programmes de résidences PHI

Inauguré en 2021, le programme de Résidences PHI a été pensé dans la volonté d’être multidisciplinaire, accessible et inclusif. Touchant à différentes disciplines et champs d’expertise allant de la musique, à l’art contemporain ou à l’art numérique, ces résidences permettent aux artistes, de la relève ou en milieu de carrière, de redéfinir les codes de la narration avec une équipe dévouée de spécialistes de la grande famille PHI.

Pour soumettre une candidature pour la résidence PHI Nord ou PHI Immersif, les artistes peuvent se rendre sur le site web de PHI pour connaître les dates limites de dépôt des candidatures.