Une toute première semaine de sensibilisation lgbtq+ dans Charlevoix 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Charlevoix organise la Fierté Charlevoix, sa toute première semaine de sensibilisation LGBTQ+. De nombreuses activités éducatives, festives et culturelles se dérouleront du 19 au 25 mai prochain.

L’organisation de cet événement suscite déjà une mobilisation régionale. Les partenaires visent plusieurs objectifs, dont la mobilisation des personnes LGBTQ+ dans Charlevoix en plus de contribuer à briser leur isolement. La création d’activités qui favorisent l’ouverture et le respect en fait aussi partie. Des ateliers et conférences seront offerts par l’Alliance Arc-en-ciel et les groupes de recherche et d’intervention sociale (GRIS) de Québec, Montréal et Chaudière-Appalaches. Bien que l’ensemble de la programmation soit offerte à toute la population, elle vise davantage les jeunes.

L’autrice et actrice trans Gabrielle Boulianne Tremblay, originaire de Saint-Siméon, sera la porte-parole de l’évènement et offrira des conférences. Les partenaires du Développement social intégré (DSI) de Charlevoix ont versé une aide financière de 13 750 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi Charlevoix pour la création de cette semaine de sensibilisation.

DEUX EXPOSITIONS AU MUSÉE DE CHARLEVOIX

MA RÉALITÉ LGBTQ+ EN RÉGION, tout le mois de mai 2023

Une exposition photographique résultant d’un concours qui s’adressait à tous les résidents des diverses régions du Québec. Une sélection de photos représentant la réalité des personnes LGBTQ+ en région qui amenera le public à explorer et à mieux comprendre les multiples réalités, enjeux et/ou possibilités, liées à l’identité de genre et à la diversité sexuelle en région.

L’ISOLA DEGLI ARRUSI 1939, jusqu’au 6 juin 2023

En partenariat avec l’Instituto Italiano di Cultura, cette exposition raconte, en photographies, le passé sombre de l’île San Domino, au large des côtes italiennes, où furent détenus 45 hommes en 1939 en raison de leur homosexualité. Le travail de la photographe Luana Ricolli met en scène les lieux, les documents, les personnages et le contexte de ce moment historique, témoignant de l’intolérance du mouvement fasciste.

INFOS | Fierté Charlevoix www.facebook.com/fiertecharlevoix

Musée de Charlevoix www.museedecharlevoix.qc.ca