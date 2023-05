AIR Canada : Nouvelles liaisons et fréquences pour l’été 2023

Suite aux dernières saisons (et années) qui ont apporté leur lot de défis dans le monde de l’aviation, Air Canada annonce de nouvelles liaisons ainsi que l’augmentation de la fréquence de plusieurs vols dès juin 2023.

Trois nouvelles liaisons directes à partir de Montréal seront établies avec Toulouse, avec Copenhague et avec Amsterdam.

Capitale des Pays-Bas, Amsterdam est connue pour son patrimoine artistique, son système élaboré de canaux, ses étroites maisons à pignons, ses célèbres musées, son quartier chaud et son original défilé de la fierté sur le canal, qui aura lieu le samedi 5 août. Si vous rêviez plutôt de voir les maisons colorées sur le bord du Canal Nyhavn, dans la capitale du Danemark, grâce à un vol sans escale à partir de Montréal, c’est le bon moment ! Sachez qu’à Copenhague, le défilé de la fierté se tiendra cette année, le samedi 19 août. Pour les liaisons à partir de Montréal vers Amsterdam et Copenhague, les vols seront assurés cinq fois par semaine, pour chacune des 2 destinations, par un appareil ultramoderne de la société aérienne, le 787 Dreamliner, ce qui permettra de relier de façon pratique le vaste réseau d’Air Canada en Amérique du Nord à sa plaque tournante à l’aéroport international de Montréal.

Pour Toulouse, les vols seront assurés cinq fois par semaine par un Airbus A330-300. Notons que la liaison Montréal-Toulouse représentera le seul service offert à longueur d’année entre l’Amérique du Nord et le sud-ouest de la France. Sachez que la marche de la fierté de Toulouse aura lieu le samedi 10 juin prochain. On peut d’ores et déjà faire des réservations à aircanada.com, en utilisant l’application Air Canada, ou par l’intermédiaire des Centres de services d’Air Canada et des agences de voyages.