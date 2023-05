Fierté Montréal 2023 on défilera !

Les deux semaines de Fierté Montréal de 2022 avaient provoqué une petite onde de choc lorsque, quelques heures avant le début du défilé, celui-ci avait été annulé faute de bénévoles disponibles pour en assurer la sécurité. Presque un crime de lèse-majesté, puisque le défilé qui clôt l’événement représente la signature de toute gay pride qui se respecte. Amende honorable, rapport demandé par la Ville de Montréal et signé Philippe Schnobb sur les raisons de ce cafouillage, post-mortem au sein de l’organisme, il est évident que pour 2023, le dimanche 13 août, tout le monde sera sur le pont pour terminer en force et en beauté plusieurs journées de festivités, de rencontres, de spectacles, et plus si affinités, qui se dérouleront du 3 au 13 août prochain.

Lors de notre rencontre en mai dernier, le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, était optimiste quant à la prochaine édition du Festival Fierté Montréal « Nous sommes deux mois en avance dans les préparations, comparé à l’année dernière », nous confiait-il.

Et pour ce faire, l’organisme a revu de fond en comble son fonctionnement pour être encore plus efficace. Changement au sein du conseil d’administration, arrivée de nouveaux employé.e.s et amélioration de la planification stratégique. « Nous avons aussi voulu connaitre comment étaient appréciés les différents événements que nous organisions », continue Simon Gamache. « Et, bien évidemment, le défilé arrive en tête selon 95 % des répondants, puis viennent les spectacles pour 80 % des répondants et enfin les journées communautaires avec 70 % ». Le sondage effectué en 2022 montre à quel point la semaine de Fierté Montréal représente un moment marquant de l’année pour les communautés 2SLGBTQ+ et qu’il faut soutenir. « Ces derniers mois, nous n’avons pas été extrêmement présents publiquement, avance le directeur général, mais nous avons effectué des travaux colossaux avec l’équipe administrative et le conseil d’administration, comme de travailler sur un nouveau projet de règlements généraux, développer des chantiers qui vont dans la continuité de ce que j’avais commencé à mon arrivée il y a un an et demi. »



La programmation des activités et des spectacles de cet été est déjà en ligne et donne une très bonne idée de l’ampleur de l’événement. Conscient.e.s des irritants tant de fois signalés dans le Village — itinérance, insécurité, travaux, locaux fermés et abandonnés — les responsables de l’organisme veulent encore en faire un lieu incontournable pour les participant.e.s. « L’année dernière, nous avions mis beaucoup d’emphase sur le retour au Parc olympique, explique Simon Gamache. Cette année, ce sera sur le Village où, en toute humilité, nous voulons faire partie de la solution pour changer l’image plutôt négative qu’il a ».

Bien sûr, les journées communautaires reviendront sur deux jours, le vendredi et le samedi précédant la journée du défilé, mais il y aura aussi au cours de l’été une présence de Fierté Montréal en collaboration avec la SDC du Village. Des activités se dérouleront aux jardins Gamelin. Et puis la soirée de l’humour, qui avait été un grand succès l’année dernière, sera reprise au Théâtre National. Il y aura également une extension vers le Quartier des spectacles. « Par exemple, on présentera des spectacles au Club Soda et aussi à la Société des arts technologiques (SAT) », précise Simon Gamache.



Fierté Montréal a signé un contrat de trois ans avec le Parc olympique. Les organisateurs, comme l’année précédente, présenteront un grand nombre de spectacles qui amèneront sur scène des chanteurs et chanteuses reconnu.e.s et celles et ceux de la nouvelle génération. Bien entendu, une grande place sera faite aux shows de drag queens, dont l’un est le plus grand show de drag queens en Amérique du Nord. « Comme on peut le voir dans la programmation, nous mettons aussi l’accent sur des artistes issu.e.s des communautés culturelles », précise Simon Gamache. « Nous avons entre autres une artiste invitée qui vient de l’Ouganda, car nous voulons aussi attirer l’attention sur les difficultés que vivent encore un grand nombre de personnes 2SLGBTQ+ à travers le monde. Nous voulons avoir bien évidemment un écho international, pas seulement pour attirer des touristes 2SLGBTQ+, mais pour faire à notre échelle contrepoids à ce glissement vers la droite et contre les discours haineux qui se développent même proches de chez nous ».



D’ailleurs, Fierté Montréal n’oublie pas le volet de conférences, mais souhaite revoir le concept. « Nous sommes avant tout un festival », tient à rappeler Simon Gamache. « Et peut-être le plus grand festival 2SLGBTQ+ au Canada, avec une renommée internationale. Cependant, nous réfléchissons sur quel type de conférence nous pourrions accueillir dans les années à venir et avoir comme thématique première la question des droits de la personne. Il y aura cette année une conférence le 11 août sur une thématique particulière qui nous tient à cœur et qui sera dévoilée au cours de l’été. »



Pour Fierté Montréal, la page est définitivement tournée sur les ratés de l’année dernière. Les changements importants apportés consolident leurs bases pour pouvoir non seulement présenter une Fierté à la hauteur de ce que Montréal est en droit d’attendre, en se donnant une vision de développement pour les années à venir.

INFOS | https://www.fiertemontreal.com