Gisèle présentera son 1er spectacle à grand déploiement à la fin de l’été

Un an après avoir été couronnée grande gagnante de la compétition télévisée Canada’s Drag Race, La «Reine du Canada» Gisèle Lullaby sera en spectacle au Casino de Montréal, au Capitol de Québec et au Casino de Gatineau.

Après être devenue la première québécoise à remporter la compétition télé Canada’s Drag Race, avoir été acclamée sur la scène du Casino de Paris à titre d’invitée spéciale de la tournée Drag Race France et avoir partagé la vedette aux côtés des plus grandes stars de la franchise créée par RuPalul à l’occasion du spectacle War on the Catwalk, Gisèle Lullaby se prépare — enfin — à présenter au Québec son tout premier solo sur scène : Gisèle Lullaby, journaliste d’enquête et femme du peuple.

La flamboyante drag-queer montréalaise promet un spectacle à grand déploiement alliant performances, anecdotes, humour et évidemment quelques surprises. Elle sera accompagnée sur scène de ses danseurs sous la direction de Jean-François James.

Dans une mise en scène de Tommy Joubert et un texte de Marla Deer, on retrouvera Gisèle tout juste sacrée «Reine du Canada» qui vit un drame épouvantable : quelqu’un a osé lui voler sa précieuse couronne, alors qu’elle rentrait de voyage

Tout au long du spectacle on suivra donc Gisèle, journaliste d’enquête et femme du peuple, qui sillonnera les quatre coins de la ville afin de trouver le coupable. Arrivera-t-elle à reprendre la couronne tant convoitée par les autres drag-queens? Démasquera-t-elle le voleur?

On le saura à partir du 31 aout prochain. Gageons qu’elle nous en mettra plein la vue.