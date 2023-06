Découvrir Puerto Vallarta comme un local

Une des destinations balnéaires mexicaines les plus prisées par la communauté LGBTQ+, Puerto Vallarta offre aux visiteurs sécurité, accueil chaleureux et plus d’activités que votre calendrier Outlook ne pourra en prendre. Plusieurs des endroits les plus hots à essayer en ce moment sont souvent ignorés par les blogues touristiques, je vous propose donc ici un survol des incontournables de Puerto Vallarta qui ne se retrouvent pas dans les guides destinés à la communauté LGBTQ+. Alors, suivez-moi et découvrez Puerto Vallarta comme un véritable local. Vamos!

Traversez la baie de Banderas en Sea-Doo

Oubliez les promenades à cheval, l’activité romantique à faire si vous voulez surprendre votre douce moitié est de l’emmener faire une escapade en Sea-Doo à travers la baie de Banderas. Après tout, quoi de mieux que de passer deux heures en cuillère à glisser sur les vagues? Parmi les quelques compagnies qui offrent ce genre d’escapades sportives, TB Tours propose une excellente formule de deux heures, lors de laquelle vous pilotez votre propre machine, tout en suivant un guide expérimenté. L’excursion part de la marina de Puerto Vallarta et vous fait sillonner la côte de la baie jusqu’aux îles du parc national de Los Arcos de Mismaloya. Une fois arrivé à destination, vous aurez la chance de faire une session de snorkeling afin d’admirer les nombreux bancs de poissons qui se font beaux rien que pour vous. Durant l’aller et le retour, vous longerez la Playa Los Muertos et la Zona Romantica en plus de voguer devant le Malecón, le centre-ville et la zone hôtelière. Une activité bourrée d’adrénaline qui vous donnera un point de vue imprenable (et les meilleures photos!) sur Puerto Vallarta. Ride on!

Allez dire coucou à nos amis de chez Mistr Bear

Chris Boudreault et Jonathan Gandolfo, du Mistr Bear, ont donné une petite sœur à la boutique de Montréal en avril dernier. Situé sur la rue Lázaro Cárdenas, en face du célèbre Kooky Karaoke, le magasin offre une gamme complète de vêtements non genrés, d’accessoires fétiches et de produits en néoprène qui font la renommée internationale de la marque québécoise. Afin d’offrir une expérience qui reflète la communauté de Puerto Vallarta, l’équipe du Mistr Bear a dessiné une ligne de produits exclusifs qui ne se retrouvent qu’à cette boutique. On compte notamment des serviettes de plage, des t-shirts avec des imprimés inspirés du Mexique ou encore des casquettes arborant un vocabulaire LGBTQ+ hispanophone comme Papi ou OSO. Confectionnés à Montréal, les articles sont envoyés à Puerto Vallarta et vendus à un coût très accessible afin de pouvoir répondre tant aux touristes qu’à la clientèle locale. Mistr Bear Puerto Vallarta donne également une vitrine de choix aux artistes visuels locaux, notamment en leur permettant d’exposer leurs œuvres à l’intérieur du magasin. Lorsque l’on demande à Chris Boudreault si les Montréalais devraient visiter la boutique, il s’anime :

« Venez nous voir pour constater la différence entre les deux boutiques! Faites comme à

Montréal, arrêtez nous dire coucou! Plusieurs personnes de Montréal viennent pour nous demander des conseils, un resto, une activité, et on apprécie beaucoup! Continuez à venir nous rencontrer, et venez voir les artistes locaux! »

Prenez le bus jusqu’à Sayulita

Grâce à son atmosphère typique des petites villes côtières, Sayulita est devenue avec le temps l’un des joyaux les plus recherchés par la communauté LGBTQ+. Son ambiance ouverte fait que tout le monde s’y sent le bienvenu. Plusieurs expats se sont récemment installés à Sayulita, donnant naissance à une foule d’endroits où manger, dormir et se rencontrer entre amis.

L’activité principale à faire à Sayulita est donc de déambuler parmi les bars et restaurants locaux tout en s’assurant de profiter au maximum de la magnifique plage, notamment au coucher du soleil. Comme le village est situé à environ une heure de Puerto Vallarta, Sayulita est une destination tout indiquée pour un day trip. Plusieurs excursions sont disponibles pour visiter l’endroit, mais la majorité coûtent un prix faramineux, rien que pour vous faire faire l’aller-retour. La meilleure astuce est donc de prendre l’autobus public, qui vous coûtera à peu près 5 $. Le trajet durera entre une heure et une heure trente. Il faut toutefois faire attention, car le bus part du Walmart, ce qui est assez éloigné lorsqu’on loge au centre-ville ou dans la Zona Romantica.

Les meilleurs restaurants de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta regorge d’excellentes tables qui vous feront saliver et vous procureront de multiples orgasmes culinaires. Il n’y a donc aucune raison de se retrouver dans des attrape-touristes italiens comme la Dolce Vita ou de passer une semaine à manger des tacos de rue.

Premier souper : De Cantaro

Situé au cœur de la Zona Romantica, le restaurant offre une cuisine mexicaine contemporaine dans une ambiance grill / chic décontractée. Très bien situé, une nourriture de très haute qualité et un service exceptionnel. Je vous recommande la pieuvre.

Deuxième soirée : Mar y Vino

Mar y Vino doit absolument être tout en haut de votre to-do list de PV. Le restaurant haut de gamme propose un concept très simple, mais très novateur : les invités sont conviés à des tables installées dans un bassin d’eau alors qu’ils contemplent le coucher de soleil. Perché sur le toit de l’hôtel Playa Los Arcos Beach Resort & Spa, le Mar y Vino redéfinit l’expérience de la haute cuisine. La nourriture y est tout simplement délicieuse et le service est amical et cordial. Sincèrement, l’endroit est parfait pour une soirée en couple…et pourquoi pas une demande en fiançailles!

Soirée numéro trois : PALMAR

Un peu moins extravagant que les autres, le PALMAR est un resto de quartier qui propose une carte composée majoritairement de plats mexicains modernes et de fruits de mer. À en juger par la rapidité avec laquelle l’endroit se remplit de clients locaux, on en déduit qu’il s’agit d’une des meilleures adresses de la Zona Romantica. Sans prétention, le petit restaurant très design compte sur des

employés très amicaux et des plats abordables de la plus haute qualité. Recommandation : les calmars, le guacamole et le saumon.



Quatrième soirée : direction NOROC

Situé en face du Mar y Vino, le NOROC propose un concept similaire : profiter d’un excellent souper, tout en baignant dans l’eau et en appréciant le coucher du soleil. À la différence du Mar y Vino, les invités ne sont pas assis dans l’eau, mais installés dans des banquettes plongées dans l’eau. Le menu n’y est pas aussi impressionnant qu’au Mar y Vino, toutefois le service exceptionnel et la prestation de chansons pop interprétées au violon font du NOROC une adresse incontournable en couple ou entre amis. N’importe quel soir : Margarita Grill. Ce restaurant est probablement l’un des plus connus de la Zona Romantica, mais il mérite absolument d’être dans cet article à cause de son ambiance

enlevante et de sa nourriture mexicaine succulente. La bouffe est tellement bonne (et abordable!) au Margarita, que j’y suis allé deux fois. La tradition veut que l’on prépare une salsa maison devant vos yeux, mais attention aux épices! La salsa peut rapidement devenir difficile à ingérer! Je vous recommande la soupe tortilla, les burritos et les chicken fingers.

Faire la fiesta de jour

On ne peut pas aller à Puerto Vallarta sans profiter des talentueux DJs locaux en passant une journée dans l’un des nombreux pool club dont la ville regorge. Parmi les endroits où profiter du soleil tout en écoutant la meilleure musique house, on recommande Casa Copula, qui offre une multitude d’événements thématique chaque jour dans sa piscine. Situé au sommet d’une colline, la terrasse du Casa Copula offre une vue imprenable sur toute la ville. Mantamar est l’un des pool club les plus récents et les plus en vue à PV. Situé directement sur la Playa Los Muertos, le pool club propose une terrasse sur deux étages avec deux piscines infinies, des chaises et Cabanas en location, un service de bar et de nourriture complet ainsi que des services de massothérapie. L’endroit mérite d’être visité, mais attention, la facture sera salée!

Le Blue Chair est probablement l’institution la plus connue de Puerto Vallarta. Tout juste à côté du Mantamar, le resort offre une terrasse avec des spectacles de drag, un restaurant-bar complet et un personnel efficace et attentif. Une excellente option pour passer la journée sur la plage sous les

parasols bleus.

Faire la fiesta de nuit

Pour les hiboux parmi vous, Puerto Vallarta propose une quantité phénoménale d’options pour faire la fête toute la nuit. Au sommet de ma liste trône (naturellement!) le Kooky Karaoke & Drinks.

Nul besoin de vous expliquer le concept, si ce n’est que la base de données de chansons est en ligne, donc il est possible de chanter n’importe quoi. Même du Céline en français.

En plus de présenter des prestations de drag hors de l’ordinaire, La Noche se démarque par son

impressionnante terrasse située sur le toit de l’établissement. Achalandé, mais intime, l’endroit est parfait pour n’importe quel soir de la semaine. Bonus : il y a un chat qui habite dans le bar et qui se laisse flatter par les clients en ronronnant. Pour les amateurs de drags, c’est au CC Slaughters que ça se passe (oubliez le Pacos!). Les drags dansent et chantent parmi l’audience, ce qui rend l’expérience interactive et authentique, faisant du CC Slaughters le meilleur endroit pour un show du genre à mes yeux. Mr. Flamingo est l’épicentre du nightlife touristique de Puerto Vallarta. L’endroit ne se démarque pas pour une caractéristique particulière, si ce n’est sa localisation et son concept à aire ouverte

(il n’y a pas de murs). C’est donc l’endroit idéal pour se donner rendez-vous en début de soirée avant de bouger vers un autre endroit.