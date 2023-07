Horoscope août 2023

Lion 22 juillet au 23 août 2023

On est rendu au glorieux mois d’août, où l’été est à son plus beau. Le Soleil est dans le signe du Lion, qui nous invite à fêter et à apprécier l’amour dans nos vies. C’est enfin le temps où on ira voir la parade de la Fierté passer… Tout en participant à toutes les autres festivités ! Le natif du Lion verra son année influencée par l’immense et jovial Jupiter, en Taureau. Et par le sérieux et paternel Saturne, en Poissons. Jupiter favorisera surtout la carrière du Lion. Il a de bonnes chances que c’est dans l’année qui vient qu’il aura la promotion qu’il attend. Et qu’il mérite. S’il est à son compte, il décrochera des contrats avantageux qui lui amèneront succès et reconnaissance. Si c’est un artiste sur scène, sa crinière flamboiera et il attirera tout les regards. Il aura un succès indéniable. Les autres, comme les peintres ou les photographes, arriveront à plus de renommée. Et de réussite. Même les retraités s’occuperont au travail, pour se divertir et moins s’ennuyer. Même si ce n’est que pour quelques heures par semaine. Le Lion n’hésitera pas non plus à aider des gens démunis. Ou confrontés à de grosses difficultés. Jupiter amènera donc du succès au natif du Lion, peu importe son activité. Quand au sévère Saturne, il poussera le natif du Lion à simplifier ses finances. Et à dépenser avec plus de discernement. Il pourra mettre de l’argent de côté ainsi, qu’il pourra employer pour des projets d’envergure. Comme l’achat d’une maison. Ou d’une entreprise. Le natif du Lion pensera donc plus au long terme du côté de l’argent. Et il aura moins tendance à s’éparpiller dans des projets futiles. Saturne le fera évoluer aussi dans sa vie affective, sensuelle et sexuelle, où il aura l’impression d’arriver à une autre étape. Le Lion voudra probablement plus de profondeur dans ses échanges. Un enracinement plutôt qu’un éparpillement. Il croisera des gens plus expérimentés que lui, il apprendra beaucoup à leur contact. Il devrait être guidé par des émotions nouvelles, émergeant du fond de sa psyché. Il s’enrichira en prenant conscience de ces pulsions obscures, et riches. Certains auront aussi des messages d’êtres disparus et bien-aimés. Alors bonne fête votre majesté le royal Lion ! Et allons célébrer ensemble !

Vierge Vous réfléchirez sur des questions sensibles, peut-être sur votre santé. Avec Mars dans votre signe, vous pourriez sentir de l’agressivité dans l’air. Ou vous serez plus impulsif. Mais au moins serez-vous dans l’action. Et vous irez jusqu’au bout de vos pensées dans vos échanges. Vous devriez d’ailleurs croiser des gens assez directs lorsqu’il sera question de sentiments. Mais aussi de sexe.

Balance Tiens ! Les noeuds de la Lune, indiquant les vies passées, arrive chez-vous. Ça annonce le genre de rencontre où vous avez l’impression d’avoir toujours connu l’autre. Et avec les même défis qui reviennent. En même temps, vous pourriez commencer à travailler dans un projet qui enrichira votre vie plus tard. Avec l’aide d’un proche. Vous commencez à vous sentir plus en sécurité pour l’avenir.

Scorpion Le retour des vacances sera bien occupé, on devrait compter sur vous au travail. Vous aurez de nouveaux contrats si vous êtes à votre compte. Et des retraités iront travailler un peu pour se divertir et sortir de l’ennui. Plusieurs artistes seront enfin reconnus. Vous irez aider une personne démunie, peut-être de votre famille. Vous serez plus à l’aise dans la société qu’avec votre parenté. Vous avez vos raisons.

Sagittaire Plus rien ne vous retiendra, vous partirez en voyage bientôt. Ou vous tenterez une aventure folle qui vous aura toujours attiré, et fait peur en même temps. Vous y croiserez des gens troubles vous attirant comme des aimants. Vous évoluerez dans ça, vous saurez mieux comment vous diriger. Et un sage aimable viendra vous rejoindre. Vous irez bientôt à un banquet. Ou à une somptueuse fête, sur l’Olympe.

Capricorne Vous verrez du changement dans vos finances, vous aurez l’occasion d’y amener de l’équilibre. Ceux qui attendent de l’aide auront une réponse claire bientôt. Vous réaliserez que vous évoluez encore. Ce ne sont plus les mêmes aventures qui vous attirent. Pas plus que les mêmes personnages. Vous pourriez faire un rêve assez marquant. En sentant très près de vous des ancêtres. Ou des disparus bien-aimés.

Verseau Vous ferez plus de place pour les autres dans votre vie. D’autant plus que quelqu’un de plutôt plaisant voudra se rapprocher. De toute façon, vous jaserez longuement avec les gens, même si vous n’êtes pas mariés. Vous aurez aussi des propositions en affaire qui vous feront réfléchir. Vous serez bien moins seul en acceptant une invitation.

Poissons Avec Saturne chez-vous, ce sera une bonne idée de s’occuper de sa santé. En évitant les excès, qui vous épuiseraient. Et en mangeant mieux, ce qui vous énergisera. Il est temps de marcher en pleine nature et de se mettre à son diapason. Vous verrez une amélioration au travail. Vous y côtoierez des gens agréables. Voire même attirants. Saturne vous appuiera aussi dans un intéressant projet d’envergure.

Bélier L’atmosphère sera heureuse, surtout si vous êtes en vacance. Si vous êtes seul, vous croiserez souvent des gens pour fêter. Et peut être plus pour plus tard. Ceux qui sont en couple passeront de bons moments ensemble. Vous serez créatif, soyez attentif, vous aurez de bonnes idées pour régler un problème. Ou si vous êtes un artiste, vous créerez une oeuvre qui vous amènera un grand succès.

Taureau Jupiter est toujours chez-vous, il vous protège. Et il favorise vos plans. Vous aurez de belles occasions de vous enrichir. Vous pourriez rendre votre logis plus accueillant. D’un confort plus invitant. Vous aurez le budget nécessaire. Vous aurez peut-être même l’occasion d’emménager dans une propriété plus spacieuse, vous en aurez les moyens. Vous ferez aussi la paix avec le passé. Et une famille…

Gémeaux Vous serez heureux sur la route, vous y croiserez bien des gens. De toutes sortes. Et avec qui vous aurez tout un assortiment de conversations. Vous apprendrez bien des nouvelles, certaines vous toucheront. Des gens sont sur le point d’entrer dans votre vie. Comme des voisins. Vous voudrez en savoir plus sur un sujet, au point de prendre un cours. Appréciez votre routine, vos habitudes.

Cancer Vous aurez la chance de faire de bons investissements. Et des transactions avantageuses. Vous attirerez l’argent, il est vrai, après avoir bien travaillé. Vous serez plus conscient de la valeur de votre existence, après tout les efforts que vous avez mis pour la développer. Et un ami sage et avisé viendra vous prendre par la main pour vous emmener en voyage, dans une aventure qui ne voudra plus s’arrêter.