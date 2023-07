La Journée des Fiertés est de retour à l’Omnium Banque Nationale

Du 4 au 13 août 2023, le meilleur du tennis sera de passage au Stade IGA de Montréal alors que les meilleures joueuses de la WTA seront en action à l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers (OBN) Il n’y a toutefois pas que l’élite du tennis qui fait un grand retour cette année : l’événement a également annoncé qu’il tiendra à nouveau une Journée des Fiertés dans le cadre de sa programmation ! Présentée le 9 août, la Journée des Fiertés de l’OBN sera remplie d’initiatives qui auront pour objectif de célébrer les communautés 2SLGBTQI+. Cadeaux pour le public, items des Fiertés remis aux 1000 premiers partisans qui se présenteront sur le site, chasseurs de balles arborant des bracelets personnalisés : même notre populaire mascotte Smash se joindra à la fête avec un costume spéciale pour l’occasion !

« Depuis plusieurs années, Tennis Canada investit temps et ressources pour rendre notre sport encore plus inclusif et accessible, et l’Omnium Banque Nationale n’y fait pas exception », souligne Valérie Tétreault, directrice du tournoi de Montréal. « Malgré les avancées des dernières années, nous croyons qu’organiser une Journée des Fiertés demeure d’actualité, non seulement pour offrir davantage de visibilité aux communautés 2SLGBTQI+, mais aussi parce qu’on veut que tous sentent qu’ils ont leur place au tennis. »

En plus des initiatives et activités organisées avec le grand public, l’OBN inclura aussi quelques activations au cours de ses cérémonies protocolaires. En plus d’utiliser les écrans géants pour promouvoir des messages en lien la Journée des Fiertés, des personnes des communautés seront invitées sur le terrain du Court central pour effectuer le tirage au sort officiel à l’aide d’une pièce de monnaie. Qui plus est, les couleurs des Fiertés seront présentes un peu partout à travers le site, ainsi que dans les gradins.

Profitez d’un code spécial pour vous procurer des billets !

Dans le cadre la Journée des Fiertés avec nous, l’Omnium Banque Nationale offre un rabais de 25 % aux amateurs qui souhaiteraient venir célébrer avec nous ! Ce rabais permet l’achat de billets dans la section 318 pour la session de jour du 9 août. Pour profiter de cette offre et vous joindre à la fête, utilisez le code promo 23FIERTETENNIS lors de votre achat de billets au www.omniumbanquenationale.com

Photo : IGA SWIATEK

La prochaine édition du tournoi promet d’ailleurs du tennis exceptionnel alors que 41 des 44 joueuses au monde s’affronteront sur les courts du Stade IGA. En tête de liste du tableau principal, on retrouvera entre autres le nouveau « Big 3 » du tennis féminin : la numéro 1 mondiale et quadruple championne de tournois du Grand Chelem, Iga Swiatek, la championne des Internationaux d’Australie de 2023, Aryna Sabalenka, ainsi que la championne en titre des tournois d’Indian Wells et de Rome, Elena Rybakina. Depuis le 12 juin, le trio occupe officiellement les trois premiers échelons du classement mondial et, à lui seul, compte 14 participations en finale cette saison. Fait inusité par contre : malgré leurs multiples victoires sur le circuit Hologic WTA Tour, les trois athlètes n’ont jamais mis la main sur le prestigieux trophée canadien.

Plusieurs anciennes championnes seront également de retour, dont la Danoise Caroline

Wozniacki (titre en 2010) qui a annoncé le 29 juin dernier qu’elle reviendrait au jeu à Montréal après trois ans d’absence sur le circuit.

La 9e raquette mondiale Petra Kvitova (titre en 2012) et l’Ukrainienne Elina Svitolina (titre en 2017) feront également partie des joueuses à surveiller, elles qui ont toutes offert d’excellentes performances à Wimbledon dans les derniers jours. Svitolina (retour de congé de maternité) ainsi que l’Américaine Jennifer Brady (retour de blessure) ont toutes les deux fait appel à leur classement protégé pour se qualifier pour le tableau principal de la compétition.

Il faudra aussi surveiller Daria Kasatkina, couronnée championne du tournoi WTA 125 de Granby, au Québec ? Elle espère connaître autant de succès à Montréal pour l’Omnium Banque Nationale. Cette année, elle a participé à deux finales à Adélaïde avant les Internationaux d’Australie, ainsi qu’à Eastbourne avant Wimbledon. Rappelons que durant un interview avec un youtubeur russe l’été dernier, Daria Kasatkina a aussi sauté le pas et parlé ouvertement de son homosexualité. «Vivre dans le placard… c’est impossible. Pas longtemps, c’est trop dur, c’est absurde», disait-elle. «On devient constamment obsédé par ça. Jusqu’à ce que tu fasses ton coming-out. Bien sûr, chacun est libre de le faire et de vouloir le dire. Vivre en paix avec soi-même, c’est la seule chose qui compte et le reste, on s’en fout. ».Un geste significatif vu l’homophobie en Russie. Un coming-out quand on est une sportive de haut niveau, c’est un geste qui peut avoir un impact sur une carrière. Mais quand, comme Daria Kasatkina, vous venez d’un pays tristement connu pour sa répression des personnes LGBTQI+, la charge symbolique est d’autant plus forte.

Photo : ELENA RYBAKINA Photo : ARYNA SABALENKA Photo : DARIA KASATKINA

Trois Canadiennes sont aussi déjà assurées d’une place au tableau principal après avoir obtenu les trois derniers laissez-passer pour accéder directement au tableau principal :

• l’Ontarienne Bianca Andreescu (50e), qui a remporté l’épreuve canadienne en 2019;

• la Vancouvéroise Rebecca Marino (83e) qui avait atteint le 3e tour lors de sa dernière présence à Montréal;

• la Lavalloise, Leylah Annie Fernandez (95e), qui a été finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2021.

D’autres Canadiennes se joindront aussi à la compétition sous peu alors que le tournoi dévoilera au cours des prochains jours le tableau complet des qualifications. « Les amateurs peuvent s’attendre à vivre des émotions fortes cet été, car le tennis féminin n’a jamais été aussi compétitif », rajoute Valérie Tétreault. « Chaque tournoi présenté cette année a offert un spectacle de grande qualité, une réalité confirmée par les chiffres de ventes et d’audience télévisuelle qui sont en pleine croissance sur le circuit. Nous sommes persuadés que cette tendance se poursuivra à Montréal cet été, car tout nous indique que nous serons en mesure d’établir une nouvelle marque d’assistance pour un tournoi féminin dans la métropole. »

INFOS | Ne manquez pas votre chance de faire partie de l’histoire et procurez-vous

dès maintenant vos billets pour l’Omnium Banque Nationale 2023 en visitant le http://www.omniumbanquenationale.com