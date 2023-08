DistinXion, une soirée haute en couleurs…

Lors de DISTINXION, on pourra également voir et entendre un spectacle qu’on nous prédit «exceptionnel» qui devrait vous émerveiller par sa magie de la diversité et de l’inclusion.

IDMAN VIVEK SHRAYA

Idman – 17h

Idman est la géante de la nouvelle école que l’industrie et le monde attendaient. Fraîchement sortie de plusieurs transitions qui ont changé sa vie, cette autrice-compositrice et chanteuse prouve que les liens avec l’industrie d’hier ne suffisent pas à documenter les inspirations musicales tirées de la décennie actuelle. Idman crée, à partir de ses péripéties juridiques et de sa relation au doute de soi digne de la vingtaine, des coins de joie pour un public dans lequel elle se retrouve. Suite à une entente de partenariat avec ARTISTA/SONY en 2021, la musique et le EP de Idman profitent maintenant de la production exécutive du récipient de Grammys Khris Riddick-Tynes, qui est la moitié de The Rascals (SZA « Snooze, » Ella Mai, Ariana Grande « Honeymoon Avenue, » Kehlani, Babyface). Vous pouvez écouter son nouveau morceau, « Hate », sur toutes les plateformes de streaming.

Vivek Shraya – 18h

Vivek Shraya est une artiste dont les œuvres traversent les limites de la musique, de la littérature, des arts visuels, du théâtre et du cinéma. Son album Part-Time Woman a été sélectionné pour le Prix de musique Polaris, sa musique dans la série télé Sort Of sur les ondes de HBO Max a été sélectionnée pour un Prix Écrans canadiens et son livre à succès I’m Afraid of Men (J’ai peur des hommes) a été comparé à du « carburant culturel » par Vanity Fair. Elle est également la fondatrice de la maison de publication décorée de prix VS. Books, qui soutient les écrivain·e·s BIPOC émergent·e·s. Sept fois finaliste du Lambda Literary Award, Vivek a été l’ambassadrice de MAC Cosmetics et de Pantene. Elle est la directrice du conseil d’administration de la Fondation Tegan and Sara et adapte actuellement sa première pièce de théâtre, How to Fail as a Popstar, pour en faire une série numérique avec CBC.

AIME SIMONE MYA NAKHANE

Aime Simone – 19h

Auteur-compositeur-interprète d’origine norvégienne né à Paris, Aime Simone propose des compositions « post-pop » basées sur l’émotion, alliant la musique pop et la musique de club, influencé par ses années passées à Berlin. Aime Simone réussit à faire une musique à la fois pop, subtile et DIY, tout en partageant son intimité créative à travers ses paroles et son énergie sur scène. Son single « Baby don’t quit » est tiré de son dernier album dans lequel il se sert de ses contrastes pour créer une noirceur poignardée de lumière.

Nakhane – 20h30

Nakhane est un·e chanteur·se, auteur·rice-compositeur·rice, acteur·rice et écrivain·e sud-africain·e. Son premier album Brave Confusion célèbre publiquement son identité queer; Nakhane a grandi dans une communauté chrétienne et a délaissé cette religion afin d’accueillir pleinement qui iel est. Ces expériences l’ont façonné·e en un·e artiste dont la créativité est éclatante, destiné·e à repousser les limites de la musique pop. «?Je me souviens quand j’étais jeune, noir·e et queer et de ne pas être représenté·e nulle part dans le monde. J’ai découvert James Baldwin quand j’avais 19 ans et ça m’a complètement transformé·e. Si mon album peut offrir cela à quelqu’un, mon travail est accompli.» Après avoir déménagé à Londres, iel enregistre et lance l’album autobiographique «You Will Not Die» (2018). L’album est acclamé sur de nombreuses plateformes et par des superstars mondiales comme Madonna et Elton John. En juillet 2022, Nakhane lance son nouveau single «Tell Me Your Politik» avec Moonchild Sanelly et Nile Rodgers. Le nouvel album de Nakhane, «Bastard Jargon», est sorti en mars 2023.

MYA – 22h

La chanteuse reconnue à l’international Mýa — avec ses titres à succès énormes « Ghetto Supastar », « Case of the Ex » et « Lady Marmalade », le remake avec Christina Aguilera, Lil’ Kim, P!nk et Missy Elliot — débarque à Montréal! « J’ai vraiment eu un parcours incroyable, éducatif et révélateur au cours de 25 dernières années dans l’industrie de la musique et je suis infiniment reconnaissante pour chaque expérience, rencontre et pour chaque personne qui a fait partie de ce périple. Ma passion et mon amour de la musique n’ont jamais été aussi forts et je vous promets que ce n’est que le début et que mon meilleur reste à venir. J’ai bien hâte de finalement vous servir votre prochain festin musical. Je vous aime tous·tes!»