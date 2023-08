Horoscope septembre 2023

Vierge 23 août au 23 septembre 2023

On est rendu à la fête du Travail, aux épluchettes de délicieux blé d’Inde et à la rentrée un peu partout, ainsi qu’au signe de la travaillante et sage Vierge. C’est le dernier signe de l’été, il faut donc profiter des rayons finissants du soleil pour prendre de bonnes marches dans la nature, car la Vierge s’intéresse à la santé, à notre équilibre intérieur. Et justement, dans l’année qui vient, le natif recevra l’influence sérieuse et solide de Saturne, en Poissons. Enfin, surtout ceux des deux premiers décans. Bien que ceux du dernier décan ne devraient pas y échapper, parce que l’influence de Saturne est forte. Et probablement en aspect avec leur Mercure et Vénus natals, jamais très loin du Soleil. Enfin, les natifs de la Vierge entreront souvent en contact avec des gens sérieux qui les guideront et les aideront aussi, comme lorsqu’ils auront à voir où sont leurs limites ou celles de leur environnement. En fait, les natifs de la Vierge se retrouveront souvent avec des gens sérieux et avisés comme Saturne. Ils vivront aussi des événements dont l’esprit est saturnien. Ils devront donc parfois attendre patiemment et contenir leurs ardeurs alors qu’ils voudraient plutôt agir. Ils obtiendront des résultats concrets lorsqu’ils auront assez attendu. Ceux qui sont seuls pourraient amorcer une relation avec un être réfléchi, mais fiable et vivant dans un univers concret et réel. Il devrait être assez mature, sans être rabat-joie quand même, parce que l’autre influence importante que la Vierge recevra sera celle du jovial Jupiter, qui le guidera de son puissant ami du Taureau. Jupiter l’empêchera souvent de faire des gaffes, enfin les pires. Il le conduira aussi vers les chemins les plus profitables et chanceux. Le natif pourrait être invité à faire un voyage fabuleux, parfois très exotique et sans que cela lui coûte trop cher. La mythique aubaine. Jupiter l’amènera aussi à mieux se comprendre et à savoir comment la vie fonctionne vraiment. À être spirituel, sans délirer. Mais à partir de mai 2024, Jupiter arrivera en Gémeaux, où il favorisera la carrière de la Vierge, ainsi que son appétit de travailler, de se réaliser dans du concret, ce qui entrainera l’éternel conflit entre le bonheur intime et celui, plus social, de réussir dans la société, en oubliant d’être attentif à l’être aimé ou à l’ami proche et fidèle et à la famille qui le soutient. Ou, au contraire, en laissant filer une chance extraordinaire de se réaliser au boulot pour éviter de déplaire à l’Autre. Des conflits vont apparaitre, il faudra gérer ça. Mais en attendant, bonne fête la symétrique Vierge ! Toujours aussi séduisante !

Balance Votre anniversaire approche, mais vous n’êtes pas encore rendu à cette ère de rafraichissement. Vous avez même l’impression de trainer la même vieille peau ou d’attirer une poisse peut-être pas extrême, mais tenace. Rancunière. Et pourtant, vous allez bientôt régler bien des problèmes, l’un après l’autre. De plus, tous les éléments d’une nouveauté se mettent en place là, pour vous rebooster.

Scorpion Jupiter trône au beau milieu du Taureau, en face de chez-vous. Et il devrait vous envoyer des occasions de grandir, d’évoluer du côté des relations intimes, mais aussi dans votre vie en société. Des gens chercheront votre présence. Vous pourriez vous faire un bon ami à ce moment ou un chum, mais aussi on devrait vous proposer du nouveau au travail ou une nouvelle situation dans la communauté.

Sagittaire Votre magnétisme sera fabuleux, on vous remarquera en public. Cela n’attirera pas que des regards, on vous abordera aussi pour faire plus ample connaissance ou simplement pour vous saluer. Et ça devrait aussi amener l’occasion d’être mieux reconnu pour les artistes, surtout ceux qui ont une image, avec une présence sur scène. Sinon, vous aurez de la réussite au travail. Un aboutissement après de bons efforts.

Capricorne Vous comprendrez une ou deux vérités, vous saurez alors le pourquoi de plusieurs de vos aventures. D’ailleurs, vous vous déciderez à en vivre une, même si vous en avez peur à brailler. Vous pourriez décrocher la toison d’or ainsi ou le cœur intrépide d’un héros. C’est un bon moment pour partir en voyage, mais aussi pour fréquenter des gens sages, d’une belle expérience, en marchant ensemble en forêt.

Verseau Vous aurez de la facilité à gérer vos finances. Vous les simplifierez seulement en les consultant. Vous aurez aussi l’occasion de faire un bon placement ou un investissement avantageux. Vous deviendrez très attiré par quelqu’un après l’avoir croisé, même s’il ne correspond pas à votre genre. Et pourtant, vous êtes rendu là, ça annonce de bons chamboulements dans vos relations. Vos intuitions deviennent pressantes.

Poissons Vous serez invité à bien des endroits, des événements. Les gens rechercheront votre présence et votre avis sur à peu près tout. Et quelqu’un avouera ses sentiments envers vous. On vous proposera aussi du nouveau au travail ou dans la communauté. Et vous devriez franchir une étape cruciale dans une question sérieuse, peut-être légale. Votre sincérité attire la grande loyauté de votre entourage.

Bélier Vous serez assez énergique et vous le deviendrez plus si vous posez des gestes pour être plus en forme. Rien de radical, mais si vous êtes constant, vous arriverez à de bons résultats. Il sera aussi naturel pour vous d’être frugal, de sorte que vous perdrez du poids rapidement. Vous devrez être présent au travail, d’autant plus qu’un changement vous touchera. Vous pourriez ainsi quitter la retraite plate pour retravailler.

Taureau Vous aimez bien travailler, concrétiser vos idées, mais là vous vous appliquerez davantage à fêter, à être en amour, à courir après, de bar en terrasse. Et finalement, vous devriez arriver à une histoire significative. Si vous êtes déjà en couple, vous apprécierez vraiment la présence de l’être aimé. Vous pourriez même voir l’arrivée d’un enfant ! Vous aurez de bonnes idées, servez-vous-en ! Créez !

Gémeaux Vous serez sensible au changement d’atmosphère, au fait que le soleil se couche plus tôt. Vous vous intéresserez davantage à la vie au foyer, à l’ambiance que vous y avez créée et que vous voudrez peut-être améliorer. Certains auront une occasion en or d’aller vivre dans un logis de rêve. Le passé viendra parfois vous toucher, vous aidant à cheminer encore. Vous serez heureux d’échanger avec votre famille.

Cancer Vous aurez des échanges significatifs avec bien des gens, parfois rencontrés par hasard, sur la rue. Vous aurez d’ailleurs des occasions de faire des virées dans les alentours ou aux States. Votre bonheur y sera vif. Vous percevrez mieux l’esprit des gens, parfois plus allumé que vous le pensiez. Vous recevrez enfin des nouvelles qui tardaient, la plupart du temps bonnes. Votre santé va s’améliorer si vous marchez.

Lion Vous voyez clair, de sorte que vous savez comment bien gérer votre pécule. Vous recevrez d’ailleurs de bons montants à la suite du travail ou des placements. On pourrait aussi vous offrir une transaction en or, sachez en profiter. Et vous réaliserez que vous avez des amours convenables et des amis pas trop envahissants, mais amusants. Vous êtes riche de tout ceci, vous en êtes de plus en plus convaincu.