Le musicien Sufjan Stevens fait son coming out gai

Sufjan Stevens, le créateur de la chanson oscarisée Mystery of Love du film Call Me By Your Name, vient de sortir du placard comme gai et rend hommage à son partenaire décédé en avril dernier.

Son visage ne vous est peut-être pas familier. Mais sa chanson, Mystery Of Love, créée pour le film Call Me By Your Name, vous dit sans doute quelque chose.

Sufjan Stevens, auteur compositeur interprète américain, vient de faire son coming out gay, le 6 octobre dernier, à l’occasion de la sortie de son dernier album, Javelin. Salué par la critique, ce 14e opus de cet artiste né en 1975 à Detroit, peut désormais aussi être écouté à l’aune de la perte de son partenaire, Evans Richardson, décédé en avril dernier.

« La lumière de ma vie »

Dans un post sur Instagram, Sufjan Stevens, dont les créations d’inspiration pop folk et indie, font souvent référence à l’amour, écrit : « Cet album est dédié à la lumière de ma vie, mon partenaire bien-aimé et meilleur ami Evans Richardson, qui est décédé en avril. C’était une perle absolue, pleine de vie, d’amour, de rire, de curiosité, d’intégrité et de joie. Il était l’un de ces êtres rares et magnifiques que l’on ne trouve qu’une fois dans sa vie – précieux, impeccable et absolument exceptionnel à tous points de vue. »

Selon le site Pride, cet artiste crée une musique inclusive avec laquelle beaucoup de fans queers peuvent s’identifier, mais il n’avait jamais été explicite sur sa propre orientation sexuelle.

« Je sais que les relations peuvent parfois être très difficiles, mais cela vaut toujours la peine de travailler dur et de prendre soin de ceux que l’on aime, en particulier les plus beaux, qui sont rares », poursuit-il sur Instagram. « Si vous trouvez ce genre d’amour, gardez-le près de vous, serrez-le fort, savourez-le, prenez-en soin et donnez-lui tout ce que vous avez, surtout dans les moments difficiles. »

Sufjan Stevens, dont les textes sont souvent empreints d’une certaine spiritualité, confie en conclusion à ses fans : « Soyez gentil, soyez fort, soyez patient, pardonnez, soyez vigoureux, soyez sage et soyez vous-même. Vivez chaque jour comme si c’était le dernier, avec plénitude et grâce, avec respect et amour, avec gratitude et joie. C’est le jour que le Seigneur a créé. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse ».

Evans Richardson était le chef du personnel du Studio Museum à Harlem. Il a également été président de la commission d’accréditation de l’American Alliance of Museums.

En 2018, Evans Richardson était présent aux côtés de Sufjan Stevens à la cérémonie des Oscars, où la chanson écrite par ce dernier pour le film Call Me By Your Name, a été récompensée.