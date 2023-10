Tadam ! Tadam! Kylie est de retour

Kylie Minogue nous a enfin offert son nouvel album Tension à la fin septembre. Le très attendu nouvel opus de la princesse australienne, qui valse entre les morceaux sensuels et les puissants beats de piste de danse, confirme le statut de la grande vedette parmi les plus hautes sphères de la monarchie de la pop. Survol d’un album qui en offre plein la vue (et plein les oreilles) aux fans de la chanteuse.

Le seizième album de Kylie Minogue comprend entre autres le single à succès mondial Padam Padam et la chanson titre Tension. Lancée en mai, Padam Padam est rapidement devenue une sensation virale mondiale. La reprise d’Édith Piaf s’est vite glissée dans la trame sonore de l’été avec 157 millions de streams dans le monde et quatre semaines dans le top-10 britannique. Tension, sortie le 31 août, a de son côté fait ses débuts dans le top-20 avant de devenir l’une des chansons favorites des utilisateurs de TikTok du monde entier. Acclamé par la critique, l’album a récolté les notes de 86 % selon Metacritic et 4 étoiles selon les très réputés New Musical Express (NME) et Rolling Stone.

Ces étoiles sont tout à fait méritées puisque Tension est un album extrêmement bien réalisé, qui démontre la maturité de la chanteuse, tout en s’inscrivant parfaitement au diapason de sa tradition artistique. On retrouve notamment sur le disque les rythmiques accrocheuses qui donnent envie de se déhancher et qui ont fait la renommée de l’artiste. On peut également entendre les voix aiguës qui donnent à Kylie cette signature vocale caractéristique qui la distingue avantageusement de toutes les autres divas de la pop. En toute objectivité, l’entièreté du nouvel album se laisse consommer avec plaisir d’une seule traite. On se doit toutefois de souligner notre gros faible pour la dynamique Things We Do for Love, l’entraînante Story, l’enivrante Vegas High et la relaxante Green Light qui, avec ses notes de saxophone, apporte une douce touche de nostalgie à cette chanson moderne. Palme d’or également à la surprenante Hold On to Now, qui propose un crescendo musical qui n’est pas sans rappeler une certaine All the Lovers.

La sincérité et la fidélité de Kylie Minogue envers elle-même transparaissent à travers sa dernière production. Ce désir d’honnêteté créative se ressent entre autres dans l’approche artistique adoptée par la chanteuse de Melbourne tout au long de la réalisation de ce nouvel opus. Le jour de sa sortie, elle a notamment expliqué à ses fans comment celui-ci se distingue de ses précédents : « J’ai commencé cet album avec un esprit ouvert et une page blanche. Contrairement à mes deux derniers albums, il n’y avait pas de thème, il s’agissait de trouver le cœur, le plaisir ou le fantasme de ce moment et d’essayer toujours de servir la chanson. Je voulais célébrer l’individualité de chaque chanson et plonger dans cette liberté. Je dirais que c’est un mélange de réflexion personnelle, d’abandon du club et d’effet mélancolique. »

Kylie en résidence à Las Vegas

À partir de novembre, Kylie donnera le coup d’envoi de sa toute première résidence à Las Vegas au Voltaire, la nouvelle sensation nocturne du Venetian Resort de la ville du vice. Brouillant les frontières entre un club intimiste, un concert à grand déploiement et une salle de divertissement en continu, le Voltaire promet de devenir la nouvelle destination de la vie nocturne de Vegas, projetant Kylie Minogue à l’avant-scène d’une résidence exclusive aux États-Unis. L’icône de la pop australienne interprétera dans ce nouveau spectacle les morceaux tirés de son nouvel album, ainsi que plusieurs des mégatubes qui ont catapulté l’artiste au rang de superstar mondiale.

De l’Australie jusqu’au bout du monde

La brillante carrière de Kylie Minogue lui a permis d’accumuler des ventes de plus de 80millions de disques dans le monde, cinq milliards de streams et huit albums numéro un. Ses multiples récompenses comprennent trois prix BRIT, deux prix MTV et un Grammy. Kylie est la seule artiste féminine à avoir placé un album en tête de palmarès et des singles parmi les dix premiers au classement pendant cinq décennies consécutives au Royaume-Uni.



