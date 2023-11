Du 8 au 31 décembre 2023 la 30e édition du Festival Noël dans le Parc

Pour sa 30e édition, le Festival Noël dans le Parc a concocté une programmation des plus festives et éclatées. Du 8 au 31 décembre, une foule d’activités et de spectacles gratuits se tiendront dans trois parcs montréalais, soit à la Place Émilie-Gamelin, au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au Parc Lahaie. Petits et grands sont invités à venir chanter et danser en compagnie d’artistes connus et émergents du Québec et d’ailleurs.

C’est le groupe Bon Débarras, trio formé au sein du festival il y a plus de 25 ans, qui donnera le coup d’envoi des festivités, le 8 décembre à 19h à la Place Émilie-Gamelin. Il sera, entre autres, suivi du groupe Balaklava Blues, une formation ukrainienne dont la carrière est internationale. Le Festival présentera également les spectacles d’Émile Bilodeau, Alaclair Ensemble, Vilain Pingouin, et Mononc’ Serge, pour ne nommer que ceux-là.

Un grand spectacle de la veille du jour de l’An attend les festivaliers le 31 décembre. La soirée nommée « St-Élie débarque en ville » se tiendra à la Place Émilie-Gamelin pour accueillir 2024. Des artistes de Saint-Élie-de-Caxton débarqueront alors à Montréal pour faire danser et chanter la foule. On retrouvera notamment sur scène Les Grands Hurleurs, Les Tireux d’Roches et Les Frères Lemay. De plus, le 21 décembre, un spectacle mettant en vedette des artistes autochtones, nommé « La Grande nuit du Solstice d’hiver », viendra divertir les festivaliers en soirée et durant la nuit. On y verra, entre autres, Laura Niquay et ses invités.

« Tous les membres de la famille trouveront leur compte lors de cette 30e édition qui a été pensée pour plaire à une foule de 7 à 77 ans. Venez danser et chanter en famille et entre amis lors de cette 30e édition qui comprend plus de 75 spectacles et activités », mentionne Alain Gingras-Guimond, promoteur et directeur général et artistique du Festival Noël dans le Parc.

INFOS | La programmation complète est disponible en ligne au https://www.festivalnoel.com