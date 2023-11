Céline est very amazing au Ausgang Plaza

Céline est very amazing, la cinquième édition de l’épique party 100 % Céline aura lieu le 2 décembre prochain au Ausgang Plaza.

En février dernier, on s’assoyait avec Iannick Pépin, co-organisateur des événements Céline est very amazing afin de connaître tous les dessous de l’événement devenu l’un des happenings les plus délicieux et les plus recherchés du nightlife montréalais. L’organisateur confirmait à cette occasion que l’équipe mijotait déjà quelque chose d’encore plus riche pour la prochaine édition. À l’approche de la grande messe célinienne, on retrouve Iannick Pépin pour savoir à quoi s’attendre et, surtout, quel kit porter !

Les événements Céline est very amazing attirent toujours une horde de fans en délire ! Combien de personnes sont attendues au Ausgang Plaza le 2 décembre ?

Iannick Pépin : (Rires !) Effectivement, la soirée affiche toujours complet ! Cette fois-ci,

environ 500 personnes sont attendues !

En février dernier, tu nous promettais encore plus de surprises pour la prochaine édition. Peux-tu nous révéler plus de détails ?

Iannick Pépin : Je peux te dire qu’il y aura une performance surprise d’une artiste que tout le monde aime ET que ce sera le retour d’un personnage grandeur nature qui a été marquant dans l’actualité entourant la vie de Céline cette année !

Au niveau musical, est-ce que vous optez pour une direction artistique précise (franco / anglo / dance) ?

Iannick Pépin : La sélection musicale est méticuleusement choisie parmi le vaste répertoire tant franco qu’anglo par notre DJ Phillippe (le meilleur !).

La question centrale de cette entrevue : quel kit doit-on porter ?

Iannick Pépin : À chaque édition on retrouve des looks iconiques de Céline ! Notre photographe sera là pour documenter le tout. Je dirais qu’il faut continuer d’oser !

Est-ce que Sony Musique offrira encore une fois des cadeaux aux participant.e.s ?

Iannick Pépin : Tout à fait ! Il faut surveiller nos réseaux sociaux pour participer !

Avez-vous un conseil pour les fans de Céline qui planifient participer à Céline est very amazing ?

Iannick Pépin : Ne tardez pas pour acheter vos billets, il risque de ne pas y en avoir à la porte le soir même ! #tips

À l’occasion de la 5e édition, on veut connaître tes cinq meilleures tounes de Céline.

• La meilleure toune de Noël (c’est décembre après tout !) : sans aucun doute Feliz Navidad surtout depuis qu’on entend Ça sent bon m’man en background ! (à 2:17).

• La meilleure toune pour s’époumoner en char : il y a plusieurs bonnes réponses ! Mais je dirais l’un des mix de DJ Phillippe !

• La meilleure toune en français : JE NE VEUX PAS ! Surtout pour la vidéo-clip ! 😉

• La meilleure toune pour se déhancher sur la piste de danse : Unison (la version dancefloor) !

• La meilleure power-balade : L’album D’eux en entier !

Céline connaît en ce moment des ennuis de santé, avez-vous un message à lui partager de la part des super fans de Montréal ?

Iannick Pépin : Effectivement, elle n’est pas nécessairement au sommet de sa forme, mais je pense que ce qui est important en ce moment c’est de lui laisser le temps de guérir.

De notre côté, on lui envoie des ondes positives en célébrant sa carrière ! On lui souhaite bien sûr de se remettre su’l piton. À ce qu’on a vu récemment dans les médias, on serait sur la bonne voie !

INFOS | Le 2 décembre à 21h au Ausgang Plaza, 6524 Rue Saint-Hubert, Montréal

https://www.ausgangplaza.com