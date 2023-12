CDR4 Épisode 6 : le lip sync enfin au centre de la compétition

Comme on le fait depuis le début de la nouvelle saison de Canada’s Drag Race, on braque encore cette semaine nos projecteurs sur les queens les plus méritantes… comme les plus irritantes (puisqu’on est inclusif). Une première dans l’histoire de CDG, nos girls ont tenté de voler le show dans d’enlevants (et dans le vent) Lip Sync Slay Offs. Découvrez qui nous a soufflés au point de mériter le ventilateur d’or.

D’accord, on a inventé la partie du ventilateur d’or. Mais les fans de Beyoncé comprendront que ce prix pourrait correspondre au plus grand honneur décerné à celles qui savent demeurer sensuelles avec un vent de 50 km/h en pleine face pendant toute une performance. Prière de ne pas tenter l’expérience en vous sortant la tête par la fenêtre durant votre prochaine sortie en voiture, à moins que vous souhaitiez subir une microdermabrasion à gros grains, de style « garnottes » garrochées par les 10 roues.

Semaine 6 de la 4e saison de Canada’s Drag Race (CDR4)

Alerte aux divulgacheurs (oui, oui, ça veut dire… spoiler alert)

Brooke Lynn Hytes entourée des juges réguliers (Traci Melchor et Brad Goreski) et de la juge invitée et top modèle Winnie Harlow.

Alliance brisée, bottoms à volonté

Pour résumer, la juge invitée, la mannequin canadienne Winnie Harlow, a d’abord tiré au hasard les noms des huit queens, qui ont choisi à tour de rôle une des quatre chansons proposées pour leur performance.

Pigée en quatrième, Aurora aurait pu prendre la chanson restante, que personne n’avait encore choisie, mais elle a plutôt décidé de joindre directement Denim afin de l’affronter sur I’m Not Here to Make Friends. Une alliance de plus aux vidanges! Décidément, elle a pris la chanson au pied de la lettre.

Aurora et Denim

Et puisque « c’est dur, dur d’être un bébé », euh, une poupée, on a appris que chaque queen qui n’aura pas remporté l’affrontement se retrouvera directement dans le bottom. Quatre bottoms au lieu de deux? Coudonc, c’est Noël d’avance pour certains!

Melinda et Kitten

Elles étaient quatre…

En suivant ce principe, on comprend qu’il y aura aussi quatre ressortissantes. Dans le premier duel, Melinda et Kitten ont fait leur gros best pour nous impressionner sous les airs de That Don’t Impress Me Much. Melinda a fait des splits aussi souvent qu’on ravale nos reflux gastriques après les pâtés graisseux de matante Odile : il n’en fallait pas plus pour que les juges la choisissent, tout en savourant un petit antiacide à la menthe.

Denim avait visiblement versé le bidon d’assouplisseur dans sa dernière brassée pour nous démontrer toute sa souplesse. Mais Aurora, complètement hypnotique et rythmique, est parvenue à générer encore plus d’électricité (statique)!

Venus et Kiki

On se souvient qu’à leur dernier lip sync for your life, ni Aimee ni Nearah n’ont sashay away. On était donc dû pour l’heure de vérité. Dong! Dong! Dong! Le pendule a assommé Aimee, alors que le coucou est sorti de l’horloge pour féliciter Nearah.

« Qui qui » était attriquée pour interpréter une toune de Cher avec ses plumes roses, mais qui a plutôt été pognée pour plonger dans l’intensité d’Uninvited, d’Alanis Morissette? C’est Kiki! La pauvre partait avec un désavantage vestimentaire et n’a pas pu rattraper son retard devant une Venus dont le visage a expulsé toutes ses frustrations accumulées de la dernière année en 1 minute.

Nearah et Aimee

… puis deux qui s’écartent

Flairant la victoire, Melinda et Aurora se sont ensuite livré une chaude lutte, mettant à rude épreuve leur tape à perruque. On veut le même pour emballer le cadeau de notre beau-frère haïssable! Au final, Aurora est venue à bout de Melinda (pour une fois que ce n’est pas Melinda qui nous met à bout!).

Quelques minutes plus tard, Nearah et Venus sont parvenues à ne pas s’étendre du rouge à lèvres sur les dents en prononçant les 2000 mots par minute de leur chanson. Le verdict? Nearah « Nearah » nulle part d’autre qu’en finale.

Évidemment que là, avec Aurora et Nearah, on voulait se faire servir toute une perfo! Comme deux nymphos, elles se sont écartées (du droit chemin) durant la langoureuse chanson Black Velvet, et on a autant vibré que quand on passe en auto sur la rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Montréal, avec son pavé inégal. Brrrrrrrrrrr… avo, les filles! Bien que ce duel était aussi serré qu’un power top qui éternue (ou notre budget du mois de janvier), le titre de lip sync assassin de la saison 4 a été décerné à Nearah.

L’élimination voit double

Golden Beaver en main, Nearah a laissé tomber la stratégie de sauver la queen la plus faible afin qu’une plus forte soit éliminée. Good girl! Soulagement : Denim s’est évité le lip sync for your life, contrairement à Aimee, Kitten et Kiki. Aimee s’est fait «Amiee-etter » et Kitten n’est pas retombée sur ses pattes : seule Kiki n’a pas « Kiki-tté » la compétition.

