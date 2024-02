Le Chœur des Pèlerins est à la recherche de plusieurs voix masculines

À Trois-Rivières, depuis 1994, il existe une chorale d’hommes bien connue dans la région de la Mauricie. Le Chœur des Pèlerins soulève l’enthousiasme depuis sa fondation avec ses concerts et ses différentes prestations, d’où son nom de « pèlerins ». Son actuel et dynamique maestro, Martin Brossard, désire compléter les voix actuelles et a donc besoin de renforts. Et oui, ce Chœur est ouvert à la diversité !



S’il y a des membres de la communauté qui aiment chanter dans des partys de famille, qui vont dans des karaokés ou qui s’exercent sous la douche, voici une opportunité de joindre une chorale énergique et de montrer de quel bois ils se chauffent ! Vous chantez à l’oreille et vous ne savez pas lire des notes de solfège ? Pas de problème, vous êtes les bienvenus, l’important est que vous ayez du bon temps à chanter et à vous faire de nouveaux amis !

« L’objectif ici est de renouveler et de rajeunir la chorale. Il y a déjà des choristes LGBT. Nous sommes très ouverts. Donc, on s’est dit que si on voulait aller chercher des voix masculines, pourquoi ne pas aller dans le bassin de population de la clientèle gaie pour avoir de telles voix. On sait qu’il y a toujours beaucoup d’hommes gais dans les chorales. Donc, on veut rechercher de nouvelles personnes qui vont épauler la chorale et ses membres existants », explique Martin Brossard, le directeur de la chorale et diplômé d’une maîtrise en musique. « Il nous manque essentiellement ici des basses et des barytons. On vise d’atteindre au moins 10 personnes par pupitre en ce moment avec cet appel dans le Fugues […] », indique Martin Brossard.

Mais faisons un peu d’histoire. Henry-Paul Verronneau, assisté de Pierre Pépin (pianiste accompagnateur) et de Robert Carrier, forment une toute nouvelle chorale appelée le Chœur des Pèlerins. Parmi les choristes, il y a des hommes provenant de deux chœurs, dont le défunt Chœur des policiers-pompiers de Trois-Rivières. À ceux-ci s’ajoutent des choristes civils. Le but était de chanter dans des mariages, des funérailles, des messes, des célébrations de Noël, et d’aller d’église en église. Mais le Chœur était basé essentiellement à l’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. À chaque concert, on faisait « église comble » ! De 2001 à 2008, sous la direction de William Lévesque, le Chœur a plutôt orienté son répertoire du côté de la comédie musicale, de la musique folklorique et de la chanson populaire.

Des éléments de chorégraphie et de danse sont alors ajoutés pour plus d’effet. À l’automne 2008, Martin Brossard prend la relève de la direction artistique du Chœur, après en avoir été le pianiste-accompagnateur de 1999 à 2003. On effectue alors un retour à un répertoire plus classique et de haute qualité pour éveiller le goût du beau chant choral et de la belle musique et mettre davantage en valeur la langue française. Un disque enregistré en 2013 sous le titre Poésies en chansons en témoigne avec éloquence. Présentement, le répertoire est assez varié avec du chant contemporain, de la musique de film, d’opéra, de la musique classique, mais aussi religieuse. « On chante surtout pour notre public et ce qu’il aime entendre, continue-t-il. […] On chante de la belle chanson française ou anglaise, mais traduite. Mais il faut que le texte dise quelque chose, qu’il livre une émotion, on vise ainsi des poètes et des chansonniers de qualité […] »

Lors des concerts anniversaire, de prestigieux interprètes se sont joints au Chœur des Pèlerins, comme Gino Quilico, baryton (en 2015 pour le 20e anniversaire) et Nathalie Choquette, soprano, c’était en 2019 pour le 25e anniversaire. « Il y a eu un moment inoubliable d’ailleurs lors de ce concert-là, souligne Martin Brossard, qui dirige aussi le Chœur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Mme Choquette a choisi un choriste et elle lui a demandé de chanter avec elle à l’avant, c’était un moment drôle et émouvant à la fois. On espère avoir un ou une invité.e pour le 30e anniversaire que l’on célèbrera durant la saison 2024-2025. »

Si vous avez raté le traditionnel concert de Noël, non, vous ne pouvez pas le rattraper, mais le Chœur des Pèlerins donnera prochainement son grand concert du printemps. Gens de la région de Trois-Rivières, cette prestation sera annoncée incessamment, les détails suivront concernant la date et le lieu…

INFOS | Pour rejoindre le Chœur des Pèlerins : Martin Brossard au 890-694-1160.