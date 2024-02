17% des gameurs seraient LGBTQIA+

Une récente étude de la GLAAD, l’association américaine qui milite pour la représentation des personnes LGBTQIA+ dans les médias — et dénonce les discriminations dont elles sont victimes —, concerne les jeux vidéo. Cette étude révèle que 17% des gamers (ou gameurs) aujourd’hui seraient queer et donc des gaymers.

Un chiffre qui peut surprendre comme le milieu des jeux vidéo a la réputation d’être très hétéronormé, voire misogyne et sexiste. Ce milieu est en train de changer et de s’ouvrir à plus de diversité, mais il n’est pas complètement rose. D’ailleurs, la majorité des personnes LGBTQIA+ interrogées pour cette enquête ont confié avoir déjà été victime de cyberharcèlement en ligne.

Pour bien des personnes LGBTQIA+, les jeux vidéo sont un moyen de s’échapper dans des mondes virtuels et imaginaires… Des mondes où ils (et elles… même si elles sont moins nombreuses proportionnellement) peuvent être qui ils veulent… notamment pour ceux qui se sentent rejetés là où ils vivent. C’est notamment le cas dans plusieurs états américains qui votent des lois transphobes ou qui visent à invisibiliser la communauté LGBTQIA+ (comme au Texas et en Floride par exemple, où les mineurs ne peuvent plus avoir recours à de l’aide médicale pour leur transition et où les réalités LGBTQ+ sont bannies des écoles).

L’étude de la GLAAD révèle que 75% des personnes queer interrogées qui vivent dans ces États disent qu’avec les jeux vidéo, elles peuvent s’exprimer beaucoup plus librement que dans la réalité. Qu’une personne queer se sente mieux dans un univers fictif que dans sa propre vie est un terrible constat.

C’est aussi un milieu qui manque de représentation et de diversité dans ses jeux. Oui, l’un des personnages de jeu le plus connu reste Ellie, dans The Last of Us… et elle est lesbienne, mais sa popularité a surtout explosé grâce à la série de HBO inspirée par le jeu. Heureusement, il y a quelques franchises qui essaient de s’ouvrir, dont Overwatch produit par Blizzard qui propose d’incarner plusieurs personnages LGBTQ+

Mais ça reste encore des cas assez rares et pas forcément bien acceptés. Le jeu de Sony, Horizon Forbidden West, a par exemple fait les frais d’une campagne homophobe sur les réseaux à cause d’un baiser lesbien entre deux de ses personnages. Certains sont allés volontairement mal noter le jeu sur des sites spécialisés pour faire baisser sa note.

Ça parait ridicule, mais ce n’est pas sans conséquences car du coup, les studios de productions deviennent frileux à l’idée de mettre en scène des personnages queers. Tout ça à cause de milliers d’homophobes qui manifestement n’ont rien de mieux à faire de leur vie.

L’étude fait ressortir que moins de 2% des jeux vidéo aujourd’hui contiennent un personnage ou une réalité LGBTQ+… soit 8 à 9 fois moins que la proportion des joueurs qui sont LGBTQ+.

Rappelons que l’industrie des jeux vidéos génère plus de revenus par année que le cinéma, soit 187 milliards de dollars par année.