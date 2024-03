Jeune en questionnement dans la nouvelle série Fem

Drame musical, la nouvelle série de fiction FEM est une idée originale de Maxime Beauchamp, un jeune artiste franco-ontarien LGBTQ+, qui y raconte l’histoire de Zav, un adolescent qui a le goût de percer dans la musique et qui s’interroge sur son identité de genre.

Le personnage de Zav explore son identité plurielle grâce à la musique alors qu’il prépare une audition au Conservatoire de musique depuis son village franco-ontarien de Lanark. Si Zav veut être plus authentique, il faudra qu’il se montre plus vulnérable dans sa musique et dans sa vie personnelle. Pour y arriver, Zav cherchera à savoir où il se situe au sein de la diversité sexuelle et de genre.

Le comédien et chanteur de 22 ans Lennikim dont c’est le premier rôle principal à la télé, interprète le jeune en questionnement. Chanteur, auteur-compositeur et comédien originaire de Montréal, Lennikim s’impose dès les premières images. Avant de se glisser dans la peau de Zav, Lennikim s’est préparé afin de représenter la communauté trans et en questionnement le mieux possible. Zav est un personnage attachant et complexe, et Lennikim l’incarne avec beaucoup d’amour, de bienveillance et de respect.

À l’écran, il dégage une vulnérabilité, une délicatesse dans le jeu qui colle parfaitement avec le personnage en questionnement et pas qu’au niveau du genre. Si, au départ, Zav explore son identité de genre à travers ses chansons de façon anonyme, sa quête ne restera pas secrète bien longtemps. Sa présence sur les réseaux sociaux créera d’ailleurs une réaction dans sa famille et sa petite communauté. Les textes d’une grande justesse et très réalistes, sont l’œuvre de Maxime Beauchamp, qui agit comme showrunner de la série. Il est accompagné à l’écriture par Joëlle Bond, Anne-Hélène Prévost, William S. Messier et Camille Trudel. Tranna Wintour et Sasha Baga, ont été consultantes à la scénarisation. Sasha Baga y joue par ailleurs un petit rôle dans une scène capitale du film. Outre Sasha, Lennikim est entouré dans la série de Robin L’Houmeau, Danny Gilmore, Marie-Soleil Dion, Émily Bégin et Chantal Fontaine.

Patrice, le père de Zav, est interprété par Danny Gilmore. C’est un homme qui a été élevé dans une mentalité très traditionnelle, qui dit qu’il y a les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Disons que le père n’est pas vraiment à l’aise avec l’émancipation de Zav. Il oppose beaucoup de résistance aux questionnements d’identité de genre de son fils. Quelqu’un qui est né dans le mauvais corps, ça n’existe pas pour lui. Au fil des épisodes, on comprend pourquoi Patrice est comme ça, lui qui a grandi au sein d’une famille où la masculinité toxique est la norme. Marie Soleil Dion campe la mère de Zav. Elle est davantage dans l’ouverture. Elle aime son fils inconditionnellement, bien qu’elle soit parfois maladroite. Les 10 épisodes de 24 minutes, qui se regardent avec plaisir en rafale, sont diffusés sur UnisTV depuis le 16 février. Produite par Ugo média, dont il s’agit de la première fiction télévisée après plusieurs séries numériques, FEM est réalisée par Marianne Farley. Notons l’excellent travail de Milk & Bone, Emmanuel Alias et Antoniya du côté des chansons originales à l’accent hyperpop.

INFOS | À voir sur TV5unis

www.tv5unis.ca/videos/fem/saisons/1/episodes/1