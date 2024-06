Un député conservateur contre le mariage gai remis à sa place par Pierre Poilievre

Un député albertain du Parti conservateur du Canada reconnu pour son opposition à l’avortement s’est prononcé contre le mariage gai dans un balado.

«Je vote contre le mariage gai», a déclaré Arnold Viersen lors d’une discussion avec le libéral Nate Erskine-Smith sur la place laissée aux valeurs socioconservatrices au Parti conservateur du Canada, où l’essentiel de l’action politique du quotidien est axé sur les enjeux économiques.

Rappelons que ce député a déposé le mois dernier une pétition au Parlement pour restreindre les lois canadiennes liées à l’avortement.

Au lendemain de la diffusion de l’épisode du balado Uncommons, M. Viersen a tenu à s’expliquer : «Mes commentaires ne représentent pas les positions du chef ni les politiques mises en place par les membres du Parti conservateur. Sur ces questions, le statu quo demeurera sous un gouvernement conservateur», a-t-il déclaré sur X.

Dans une déclaration écrite envoyée au Journal de Montréal, le chef conservateur Pierre Poilievre s’est dit «en désaccord avec les déclarations d’Arnold Viersen et les positions qu’il a prises dans ce podcast. Les Canadiens sont libres d’aimer et d’épouser qui ils veulent. Le mariage entre personnes de même sexe est légal et le restera lorsque je serai premier ministre, point final», dit-il.

Ce n’est pas la première fois que M. Poilievre soit forcé de prendre position suite à des déclarations sur M. Viersen. il l’a aussi fait suite à une déclaration contre la marijuana. «Pour être clair, le statut juridique de la marijuana ne changera pas non plus sous un futur gouvernement conservateur», a tenu à préciser M. Poilievre. Même chose concernant l’avortement: «lorsque je serai premier ministre, aucune loi ou règle ne sera adoptée pour restreindre les choix des femmes en matière de procréation. Point à la ligne.»

Rappelons que le mariage entre personnes de même sexe est légal au Canada depuis 2005.