Le gouvernement du Québec, partenaire à nouveau de Fierté Montréal

À l’occasion de l’ouverture du grand Festival Fierté Montréal, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il octroyait la somme de 962 000 $ pour la tenue de l’événement qui se déroule jusqu’au 11 août prochain à Montréal.

Plus précisément, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a contribué à la tenue du Festival Fierté Montréal en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole. Quant à lui, le ministère du Tourisme accorde à l’événement une somme de 462 000 $ par l’intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Rappelons que la riche programmation, y compris notamment les Journées communautaires, permet de célébrer et de reconnaître la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Des artistes de la communauté LGBTQ+ seront également mis en vedette. Dans le cadre de ce rendez-vous annuel, les organismes qui militent pour les droits des personnes LGBTQ+ pourront en profiter pour présenter leur mission et leurs services.

«Le Québec est l’une des nations les plus tolérantes au monde et nous avons toutes les raisons d’en être fiers» a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault. «Le Festival Fierté Montréal permet aux Québécoises et Québécois de démontrer leur soutien à la communauté LGTBQ+ et de célébrer une société ouverte où toutes et tous peuvent vivre dans le respect.»

«Chaque année, Fierté Montréal est l’occasion de réaffirmer que le Québec est un endroit ouvert et accueillant», a ajouté Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre chargée de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. «Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce grand événement qui met en lumière la communauté LGBTQ+. Bravo à l’équipe organisatrice et aux bénévoles pour leur dévouement et leur passion!»

Son collègue, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, renchérit à son tour : « Fierté Montréal est l’un des événements majeurs et incontournables de la saison des festivals montréalais. En plus de célébrer en grand la diversité, Fierté Montréal fait rayonner notre métropole comme ville inclusive à travers les communautés LGBTQ+ de partout dans le monde. »

« Je salue le comité organisateur qui a travaillé fort pour la réussite de l’événement qui contribue au rayonnement du Québec, a déclaré pour sa part Caroline Proulx, ministre du Tourisme. «J’invite le public à y participer en grand nombre et à mettre à profit son séjour dans la métropole pour découvrir ses nouveaux attraits touristiques. »

Le 9 août 2024, le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie animera un kiosque aux Journées communautaires du Festival Fierté Montréal afin de présenter le prix Action LGBTQ+ et les principaux objectifs du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2023-2028 dévoilé en décembre dernier.

Le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie du Secrétariat à la condition féminine a pour mission d’assurer la cohérence des actions gouvernementales en la matière. Il est responsable de mettre en œuvre le plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie, ce qui lui permet notamment d’appuyer des organismes et des partenaires qui travaillent pour le respect des droits et l’amélioration des conditions de vie des personnes LGBTQ+. La toute première cérémonie de remise du prix Action LGBTQ+ a eu lieu le 3 juin dernier. Les prix ont été décernés dans les catégories Hommage et Milieu de vie en confiance. Un nouvel appel de candidatures sera bientôt lancé.