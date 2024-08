Un groupuscule radicalisé fracasse des vitrines sur la rue Sainte-Catherine

La Rad Pride, une manifestation radicale révolutionnaire et anticapitaliste, s’est tenue samedi soir dans le Village. Des dommages à des commerces et deux arrestations ont été rapportés.

Alors que se tenait sur l’Esplanade du Parc olympique la soirée 100% Drags (qui comprenait les spectacles Majestik et Drag Superstars) devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, des militants du P!NK BLOC MTL ont tenu une manifestation radicale sur la rue Sainte-Catherine dans le Village dont les terrasses ouvertes étaient remplies de clients.

La Rad Pride, une manifestation illégale, qui a débuté à 21h, près de la station Papineau, appelait à «une réappropriation de la Fierté en tant que mobilisation politique anticapitaliste, anticoloniale et antifasciste », selon la page web du collectif P!NK BLOC MTL.

Dans un message envoyé à La Presse, le collectif P!NK BLOC MTL prétend que « la police a attaqué l’avant de la manifestation de la fierté brutalement et sans provocation », samedi soir. « Cette violence policière a entraîné une réaction spontanée « de la communauté » », conclu le court communiqué.

Dans les fait, les quelques dizaines de manifestants — tous masqué.e.s — ont surtout fait du chahut, vandalisé les terrasses et fracassé quelques vitrines de commerces, rue Sainte-Catherine dans le Village où se trouvait déjà une forte présence policière prévenue d’une telle manifestation via les réseaux sociaux.

Quatre témoins, qui ont contacté la rédaction de FUGUES, ont toutefois offert un compte-rendu des événements fort différent. Les deux passants et les deux personnes attablées à des terrasses, à qui nous avons parlé, ont tous précisé que les manifestants ont d’abord harangué les clients sur les terrasses et insultés les passants, clairement afin de les provoquer. Les témoins soutiennent avoir entendu des manifestants scander, entre autres, les slogans «No Pride with Génocide» «Fuck your wealth, Fuck your Pinkwashing money» et «Free Palestine».

Les policiers n’auraient intervenu que lorsque des manifestants brandissant des objets (non identifiés) se sont dirigés vers les vitrines de certains commerces dont un restaurant de Sushi et le resto végétarien Tendresse. Les policiers anti émeutes du SPM ont alors encerclé le groupe de manifestants et ont tenté d’en immobiliser, usant ce qui semble être du poivre de cayenne.

Les manifestants se sont alors dispersés et s’en sont pris à certains commerces. Des terrasses ont été abimées et les vitrines, entre autres, du café Starbuck et de l’agent immobilier Younes El Moustir, ont été fracassées.

Deux personnes âgées de 26 et 29 ans ont été arrêtées pour voie de fait sur policier et pour agression armée sur policier, a indiqué le Service de communication de la police de la Ville de Montréal (SPVM). Toutes deux ont été libérées sous promesse de comparaître. Pour les vitrines du courtier en immobilier, victime de la manifestants, il s’agirait d’une facture de plus de 6000$.