La comptabilité des compatibilités

Les tensions dans le couple de Nick et Nico sont moins fréquentes maintenant que Nick s’est ouvert à la possibilité de vivre sa générativité en dehors de la parentalité. Il semble qu’une partie de leurs accrochages se passaient pour des raisons explicitement diverses, mais implicitement toutes liées à leur désaccord sur le fait d’avoir ou non un enfant. Le projet n’est pas entièrement abandonné, mais sa mise sur la glace leur permet de s’aimer plus sereinement en ayant l’impression d’avoir plus de projets communs.

Après avoir passé un bon bout de temps à faire le tour des voyages qu’ils aimeraient faire et des loisirs qu’ils aimeraient découvrir ensemble, ils en arrivent à la conclusion que dans toutes ces activités, il manque justement la composante qui consiste à sentir qu’on redonne au suivant et qu’on contribue au progrès humain. Ils en arrivent donc à se dire qu’ils voudraient davantage faire du bénévolat. À partir de ce moment se pose l’épineuse question de la cause à laquelle ils veulent dédier du temps.

«Comme tu n’aimes pas les enfants, ça laisse deux autres grands groupes désavantagés : les ainés et les animaux», dit Nick à Nicolas. «Hey, oh, on se calme. Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas les enfants. Tu sais que je m’entends très bien avec ceux des autres. Mais c’est différent du fait d’en avoir.» «D’accord, d’accord, pardonne-moi mon imprécision. Donc tu veux bénévoler avec des enfants?» «C’est une possibilité.

En fait, plus j’y pense, plus ça m’intéresse. Il y a un problème en particulier dont je me suis toujours dit que je ne lui trouvais aucun sens, et c’est l’homophobie.» «Je ne savais pas que tu avais un côté militant queer. C’est presque excitant», répond Nick avec un sourire en coin. «Arrête de te moquer; je suis sérieux. Juste si on le prend d’un point de vue comptable, c’est absurde.

Il y a déjà assez de difficultés dans le fait de réussir à maintenir un couple à long terme sans qu’on ajoute en plus l’épreuve de la condamnation sociale de l’amour. On peut faire pression sur une personne pour qu’elle se mette malgré elle en couple avec quelqu’un de l’autre sexe, mais ça ne fera que rendre les deux personnes malheureuses; c’est une perte de valeur pour tout le monde. Ou, de l’autre côté, on ne gaspille pas d’énergie, on laisse les personnes séduire dans le camp qu’elles préfèrent et on met les efforts collectifs à favoriser les conditions gagnantes pour que les couples durent dans le temps. La décision me semble très simple.»

«Si les gens prenaient leurs décisions comme des entreprises, ce serait facile de les faire se rendre compte de l’irrationalité de leurs comportements et de les faire changer. Malheureusement, on sait tous que c’est un peu plus compliqué que ça.» «Oui, mais on n’a pas à l’accepter les bras baissés. C’est peut-être parce qu’il n’y a pas assez de comptables dans le monde que les gens n’ont pas encore le réflexe de calculer pour bien agir. Donc c’est notre responsabilité de répandre la bonne nouvelle des chiffres.» «Si je comprends bien, ton idée, c’est d’inciter plus de gens à étudier en comptabilité pour diminuer l’homophobie? Ça me semble très indirect, comme moyen d’action…» «En fait, non, tu ne comprends pas bien. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de connaitre les finances et l’audit pour comprendre qu’on a avantage à laisser les hommes être en relation avec des hommes s’ils aiment et sont attirés par les hommes. Mais des comptables bénévoles comme toi et moi peuvent contribuer à répandre le concept que c’est pas mal plus logique de le faire.»

«Et concrètement, on fait ça comment?» «Je me suis arrêté à un kiosque du GRIS pendant une des journées communautaires de Fierté Montréal et j’ai vraiment aimé les séances de démystification de l’homosexualité qu’ils organisent dans les écoles. On n’a qu’à raconter notre histoire de découverte et de coming out et à répondre aux questions des élèves à propos de tout ça.» «Oui, je connais bien le GRIS. C’était un long préambule pour en arriver là; comme disent les Français, c’est une montagne qui accouche d’une souris», se moque Nick en tirant la langue. «En tout cas, moi, je trouve la théorie de l’action pertinente, parce que ça va nécessairement orienter toutes les interventions que je vais faire. Faire du bénévolat en pleine conscience, ça risque toujours de donner de meilleurs résultats qu’en faire à l’aveugle.» «OK, je me rends. Je vais moi aussi prêcher la comptabilité des compatibilités, donc.»

Ils s’informent le soir même à propos des conditions à remplir pour devenir bénévoles pour le GRIS. Ils s’inscrivent aux prochaines formations, qu’ils suivent ensemble. Puis ils sont séparés dans les duos bigenrés de bénévoles coutumiers à l’organisme et procèdent régulièrement à des séances scolaires. Chaque fois que l’un ou l’autre se rend dans une école, il sait d’avance qu’il devra à son partenaire un récit en bonne et due forme du déroulement des rencontres, des questions qu’il a reçues et de ce qu’il a répondu. Ils le font d’abord et surtout pour se divertir des bons coups – et surtout des erreurs – l’un de l’autre, mais aussi pour apprendre et s’améliorer mutuellement.

Et Nick ne peut s’empêcher de se dire que Nico, sans le savoir, a mis la main dans l’engrenage de la parentalité. Éventuellement, il se dira sans doute que les courts temps des rencontres en classe sont insuffisants pour influencer la jeunesse dans le sens d’un meilleur calcul décisionnel. De la même manière qu’Osman, leur ami enseignant, souligne souvent la forte influence des parents sur l’éducation, en parallèle de celle des enseignants, Nico finira par se rendre compte qu’élever un enfant ou plusieurs est encore le meilleur moyen de tirer le monde à venir dans le sens qu’on veut. Et le meilleur de l’histoire reste encore qu’il ne pourra jamais accuser Nick de l’avoir manipulé en ce sens puisqu’il a lui-même proposé de faire du bénévolat avec des enfants.