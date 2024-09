Onze jeunes organistes extraordinaires du monde entier au CIOC

Ces 11 jeunes organistes de 7 pays du monde se réunissent pour participer au Concours international d’orgue du Canada 2024, qui aura lieu du 17 au 27 octobre 2024 et coïncide avec le festival d’orgue annuel !

L’orgue à tuyaux est souvent injustement caractérisé comme ennuyeux et poussiéreux, mais ce mois d’octobre, découvrez les couleurs et les possibilités sonores du roi des instruments. Vous serez surpris par la variété, le talent et la passion que vous y trouverez et pourrez tomber amoureux de la majesté de l’orgue à tuyaux en assistant à l’épreuve finale à la Maison symphonique, où l’on pourra entendre les quatre finalistes. Apprenez à connaître les organistes en assistant aux demi-finales dans certaines des plus belles églises de Montréal.

Ne manquez pas Vox Colossus, qui met en vedette le Growlers Choir (une chorale de heavy metal), un orgue à tuyaux, un chœur classique et des percussions dans une nouvelle composition de Pierre-Luc Senécal. Pour découvrir de nouvelles compositions passionnantes, voyez Ascendo, le 19 octobre. Kevin Bowyer y jouera de la musique de compositeurs vivants et contemporains, dont le compositeur québécois Claude Vivier, et la première nord-américaine de Splice de Nancy Johnstone. Vous adorerez Duo Majoya, qui mélange orgue et piano, et met en vedette des compositeurs canadiens.

Assistez à un atelier de maître ou à l’un des 25 autres événements dont le point culminant est le spectacle d’Olivier Latry à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec pour marquer le 350e anniversaire du diocèse de Québec.

En parallèle de la Compétition de 2024 se déroule le Grand Festival d’orgue, un festival d’un mois rempli d’une programmation exceptionnelle qui présente l’orgue comme vous ne l’avez jamais entendu, avec une collection d’événements pour tous les intérêts. Plus d’une douzaine d’activités sont prévues dans divers lieux, incluant des concerts donnés par les célèbres organistes Olivier Latry, Bernard Foccroulle et Isabelle Demers, entre autres; des ateliers éducatifs, des visites guidées et des cours de maître; et le Concert gala mettant en vedette les trois lauréats du CIOC.

INFOS | Concours international d’orgue du Canada, du 17 au 27 octobre 2024

https://ciocm.org