Les AGQ : lancement de la campagne de financement 2024-2025

Les Archives gaies du Québec (AGQ) viennent de lancer leur nouvelle campagne de levée de fonds avec, comme d’habitude, le tirage d’une œuvre. Comme par les années passées, pour chaque don de 75$, les gens reçoivent un billet pour le tirage et un reçu pour fins d’impôts. C’est simple et cela contribue à faire grandir cet organisme qui a célébré ses 40 ans d’existence en 2023.



Pour ceux et celles qui ne connaissez pas les Archives dommage pour vous parce que vous avez raté, entre autres, la belle exposition Les dessous de Fugues (du 27 juillet au 14 septembre), pour célébrer les 40 ans de notre revue. Auparavant, FAG QC : Fonds des Archives gaies du Québec, du 10 décembre 2023 au 6 avril 2024, venait souligner les 40 ans des AGQ. L’Activisme esthétique d’Act Up Montréal : une histoire en photos et en affiches, du 17 juin au 8 octobre 2023, présentait une partie du fonds de Michael Hendricks et René LeBoeuf, des militants d’Act Up ayant lutté pour la cause du sida. Enfin, Dessins de Michel Daigneault et de Stephen Schofield sur des textes d’Yves Navarre occupaient les murs des AGQ du 18 mars au 14 mai 2023. Le tout se tenait dans l’Espace Caisse Desjardins du Quartier latin, dans les locaux des Archives. «Les trois dernières expositions ont généré la présence de plus de 1000 personnes ce qui est absolument très bon puisque nous ne sommes pas un centre d’expositions», affirme Pierre Pilotte, le coordonnateur des Archives. L’exposition sur le thème de l’écrivain Yves Navarre, sous le commissariat de Claude Gosselin, avait attiré également plusieurs centaines de personnes.

Si l’an dernier c’est une œuvre de Stephen Schofield qui avait été offerte pour la campagne de financement, et bien pour cette année c’est son confrère Michel Daigneault, ancien professeur de peinture et d’art contemporain à l’Université York de Toronto, qui a gracieusement fourni une création réalisée lors de l’exposition de 2023. Les gens auront la chance de remporter le tableau très coloré «Suzy chaussure dans sa boîte .02», d’une grandeur de 23 x 29 cm, une œuvre encadrée et d’une valeur marchande de 1800$. Rien de moins ! À qui la chance ? Le tirage sera effectué en janvier 2025.

«L’an dernier, nous avons récolté un peu plus de 50 000$. Notre objectif cette année est

d’atteindre, également, les 50 000$. Cette somme nous aide à présenter nos expositions, à organiser nos activités et à recevoir les chercheuses et les chercheurs désirant consulter nos abondantes archives puisque nous ne recevons pas de subventions pour ces types d’activités-là», indique-t-il.

«Les seules subventions publiques que nous recevons sont liées à des projets spécifiques et temporaires, mais aucunement pour le fonctionnement, de poursuivre Pierre Pilotte. C’est pourquoi, encore une fois, depuis maintenant 41 ans, ce sont les dons que nous recevons de nos fidèles donatrices et donateurs qui nous permettent d’assurer notre présence auprès des communautés LGBTQ2S+ et du grand public.»

Un exemple de cette présence auprès des communautés LGBTQ2S+ est certainement les projections réalisées l’été dernier, en collaboration avec Fierté Montréal et le collectif de projection Le Sémaphore, au parc de l’Espoir. Trois soirées de projections de textes, d’images, d’affiches, etc., tournant principalement autour du VIH-sida et du combat mené par les militants de la première heure et une prochaine projection le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida. Pour cet événement-là, les AGQ tiennent à remercier particulièrement Roger LeClerc, René LeBoeuf et André Querry pour avoir prêté leurs voix et leurs regards sur les vidéos. Simone Beaudry-Pilotte, archiviste, ainsi que Mark Andrew Hamilton (en tant que commissaire invité), ont également participé à ce projet mené au parc de l’Espoir au mois d’aout dernier principalement.

«Rappelons que les Archives gaies du Québec sont les plus importantes archives LGBTQ2S+ francophones au monde, c’est pourquoi nous désirons continuer de préserver ces archives-là et de les pérenniser et organiser des activités ou expositions les mettant en valeur», de conclure le coordonnateur des AGQ, Pierre Pilotte qui remercie chaleureusement la Caisse Desjardins du Quartier latin pour son appui. Le tirage du mois de janvier 2025 clôturera ainsi la campagne de financement de cet organisme-là.

INFOS | https://www.agq.qc.ca ou 514-287-9987

C.P. 843 Succursale Place Desjardins

Montréal (QC) H5B 1B9

JEAN LOGAN MIS À L’HONNEUR !

Début octobre, Jean Logan, graphiste bénévole des Archives gaies du Québec s’est vu remettre la bourse Yves Pelletier par la Caisse Desjardins du Quartier latin de Montréal. Créée cette année pour souligner la contribution de M. Yves Pelletier, administrateur à la Caisse Desjardins du Quartier latin de Montréal de 1994 à 2023, cette bourse a pour but d’honorer une personne qui s’est distinguée par son engagement et son implication dans son milieu. Depuis une vingtaine d’années, parallèlement à son travail professionnel comme graphiste œuvrant principalement sous le nom de compagnie Folio et Garetti dans le milieu culturel au Québec, Jean Logan conçoit bénévolement le matériel publicitaire et de communication des AGQ. C’est lui, notamment qui a conçu les logos des AGQ et qui s’occupe chaque année de la mise en page du bulletin annuel L’Archigai. La bourse comportait une somme de 1000 $ offerte au récipiendaire, en plus d’un montant de 2000 $ destiné à un organisme de son choix. Or, M. Logan a choisi de reversé l’entièreté de sa bourse aux AGQ.