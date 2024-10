Samsara Hatha Yoga, dédié au Yoga et à la transformation intérieure

Après des années de préparation et de développement personnel, Sébastien Deschênes et Patrick Desrochers ont inauguré leur nouveau centre, Samsara Hatha Yoga, situé au 501 rue Duluth, sur l’une des rues piétonnes les plus emblématiques du Plateau de Montréal. Cet événement a eu lieu le 6 octobre dernier et marquait une étape clé dans la concrétisation d’un rêve profondément ancré.

Les personnes présentes ont eu droit à une présentation du centre, une démonstration d’Isha Hatha Yoga, ainsi qu’une rencontre avec les enseignants. L’espace design et épuré s’adresse à toutes les personnes en quête d’équilibre, de paix et de connexion profonde avec elles-mêmes.

Un voyage de transformation

En 2003, Sébastien Deschênes entreprend un voyage initiatique en Inde qui changera le cours de sa vie. À son retour en 2004, il se trouve face à un dilemme : rester en Inde pour se consacrer pleinement au yoga ou revenir au Québec pour poursuivre son rêve entrepreneurial. Sébastien choisit de se concentrer sur l’entrepreneuriat, tout en sachant qu’il reviendrait un jour à son engagement pour le yoga. Vingt ans plus tard, avec l’ouverture de Samsara Hatha Yoga, ce rêve se réalise pleinement. Ce centre unique dépasse la simple pratique physique du yoga pour offrir un véritable cheminement vers la transformation intérieure. Patrick et Sébastien ont suivi, en 2017 et 2018, une formation professorale intensive de cinq mois au Isha Yoga Center à Coimbatore, en Inde, où ils ont appris et vécu comme des yogis. Ensemble, ils ont ensuite fondé Samsara Hatha Yoga, d’abord à Longueuil, puis sur le Plateau Mont-Royal. Aujourd’hui, avec ce nouvel emplacement au cœur de Montréal, ils offrent un lieu dédié à la pratique approfondie du yoga.

Une approche unique du Yoga

« Le yoga, ce n’est pas seulement une série de postures, c’est une manière d’être », explique Sébastien Deschênes. Accompagné de son conjoint Patrick Desrochers, ils enseignent ensemble dans tous leurs cours de groupe, apportant une dimension rare d’accompagnement et d’équilibre. Cette dynamique à deux permet une immersion totale dans la pratique du yoga, où chaque détail compte pour une transformation complète.

« Notre objectif est d’enseigner des pratiques en profondeur afin que les participants puissent les reproduire chez eux et en tirer les bienfaits dans leur quotidien », précise Patrick. Le cœur de l’enseignement à Samsara Hatha Yoga est l’Isha Hatha Yoga, une pratique traditionnelle axée sur l’équilibre des énergies internes. Le mot « Hatha » représente l’équilibre entre le soleil (ha) et la lune (ta). Cet équilibre ouvre la porte à une exploration plus profonde de soi, permettant une élévation spirituelle et une connexion authentique entre le corps et l’esprit. Sébastien et Patrick ont conçu ce centre avec soin, en utilisant leurs compétences en design et en construction pour créer un espace apaisant et propice à l’introspection.

Une transmission authentique et une communauté engagée

Chaque cours à Samsara Hatha Yoga est conçu pour offrir aux participants une expérience directe et immersive. L’objectif est d’aider chacun à intégrer la pratique dans leur vie quotidienne, afin de maintenir un équilibre durable entre le corps et l’esprit. Les participants repartent avec des outils concrets pour vivre le yoga au-delà des cours. Mais Samsara Hatha Yoga est plus qu’un simple lieu de pratique : c’est une communauté vibrante et enrichissante. Des classes de pratique guidée sont offertes pour ceux qui ont déjà appris les postures, ainsi que des classes de révision et des activités sociales pour approfondir les liens entre les membres. Des des retraites locales à Québec, à Val-Morin et au Lac-Brome sont également organisées ainsi que des retraites internationales en groupe en Inde, au Pérou près de Machu Picchu, et prochainement au Tibet et dans la région du mont Kailash.

INFOS | Samsara Hatha Yoga

501, avenue Duluth Est, Montréal, Québec, H2L 1A8 T 514 424-7871

https://www.samsarahathayoga.com