Lil Nas X rassure ses fans après une arrestation «terrifiante»

Le rappeur et vedette pop Lil Nas X, propulsé au sommet grâce à son méga-succès Old Town Road, a pris la parole pour la première fois depuis son arrestation mouvementée à Los Angeles. Dans une courte vidéo publiée sur Instagram mardi, l’artiste de 25 ans a confié : « Votre girl va être correcte, gang. Elle va s’en sortir. C’était vraiment terrifiant. Les quatre derniers jours ont été effrayants, mais je vais être correcte. »

Arrestation spectaculaire

Tout a commencé dans la nuit du 21 août, lorsque Lil Nas X, de son vrai nom Montero Hill, a été aperçu en sous-vêtements — parfois même nu, selon des vidéos circulant en ligne — errant sur Ventura Boulevard, chaussé uniquement de bottes de cowboy. Selon la police, il aurait alors foncé sur des agents, en frappant l’un d’eux au visage, ce qui a mené à son arrestation musclée.

Le chanteur aurait ensuite été hospitalisé d’urgence pour ce que les autorités soupçonnent être une surdose. Son père, Robert Stafford, a toutefois nié toute consommation de drogues illégales, affirmant que son fils avait besoin de repos et de soutien, pas d’accusations.

Quatre chefs d’accusation

Le 25 août, Lil Nas X a officiellement été inculpé de trois chefs d’agression contre des policiers et d’un chef de résistance à une arrestation. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 75 000 $ après trois jours derrière les barreaux.

Le juge Martin Herscovitz a imposé des conditions strictes : l’artiste devra suivre un programme externe de réadaptation ou participer à au moins quatre rencontres des Narcotiques Anonymes par semaine. En cas de condamnation, il risque jusqu’à trois ans de prison et des amendes pouvant atteindre 10 000 $.

Son avocat, Drew Findling, a tenu à rappeler que le rappeur n’avait « jamais eu de démêlés judiciaires » auparavant et qu’un seul incident ne saurait définir sa carrière ni sa vie.

Une star sous pression

Depuis son explosion médiatique en 2019 avec Old Town Road — devenue la chanson la plus longtemps classée numéro un du Billboard Hot 100 — Lil Nas X s’est imposé comme l’une des figures les plus audacieuses et controversées de la pop contemporaine. Qu’il s’agisse de son clip sulfureux de Montero (Call Me By Your Name), où il danse lascivement avec Satan, ou de son baiser avec un danseur lors des BET Awards, l’artiste a constamment repoussé les limites des normes de l’industrie musicale.

En 2024, il était au cœur du documentaire Lil Nas X: Long Live Montero, qui explorait autant sa fulgurante ascension que ses angoisses et ses conflits familiaux. Plus récemment, il a lancé l’EP Days Before Dreamboy, hommage à la scène rap d’Atlanta.

Entre fragilité et résilience

L’incident des derniers jours expose une autre facette de l’artiste : sa vulnérabilité. Malgré la tourmente, son père assure qu’il « garde le moral » et qu’il est « très repentant » pour ce qui s’est produit.

Reste à voir comment Lil Nas X, devenu en quelques années une icône queer et pop mondiale, transformera cet épisode chaotique en nouvelle étape de son parcours déjà hors norme.