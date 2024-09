Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les identités de genre sans jamais avoir osé le demander

On ne présente plus Michel Dorais. Sociologue, auteur d’une trentaine de livres, il se distingue par ce désir de ne pas se fondre dans un moule idéologique. Au contraire, il ne cesse de questionner, de comprendre, comme il l’a fait avec La masculinité antitoxique. Observateur des changements et des mouvances dans la société, c’est aux identités de genre qu’il a décidé de consacrer son dernier ouvrage au titre engageant : La révolution des identités de genre enfin expliquée.



L’écriture de ce livre est venue en plusieurs étapes. « J’avais préparé un programme pour l’Université à Laval et qui a été annulé, confie Michel Dorais, mais j’avais déjà écrit plusieurs pages et pris beaucoup de notes. Puis le Comité des sages est arrivé et je me suis permis de leur envoyer un texte dans lequel je leur faisais part de mes recherches. » Dans la foulée, et avec l’accord de la maison d’édition, Michel Dorais transforme ses recherches en un livre. Un tour de la question quasi exhaustif. Et bien entendu, le chercheur cite et référence toutes ses sources et fonde donc ses propos sur des recherches ainsi que sur sa propre expérience.



L’expérience et les recherches de Michel Dorais ne datent pas d’hier, puisque dès les

années 90 ses publications abordent la diversité sexuelle, avec comme point d’ancrage la sexualité des hommes et des jeunes hommes. Un chemin qui l’amènera tout naturellement à la question du genre dont on parle tant aujourd’hui.

Le sujet fait polémique, éveille une certaine méfiance. Et l’auteur en est conscient, mais il veut en quelque sorte briser la glace. Parlons-en sans détour, mais avec ouverture. « Premièrement, je fais confiance au lectorat, d’expliquer Michel Dorais, et je ne le force pas à partager mon point de vue. Je fais appel à ce qu’il est capable de comprendre, je privilégie donc aussi une approche bienveillante parce qu’actuellement il y a beaucoup de questions et pas seulement dans la société en général, mais aussi dans nos communautés. Et je pense qu’il faut absolument pouvoir répondre à ces questionnements, d’autant plus qu’on assiste aujourd’hui, pas seulement au Québec et au Canada, à un retour du bâton face aux communautés 2SLGBTQ+, et ces réactions peuvent venir en grande partie de l’ignorance, d’autant qu’il est vrai que de nouvelles réalités sont nommées, les catégories ne cessent d’augmenter et des termes nouveaux apparaissent sans que l’on sache réellement ce qu’ils recouvrent. Je peux comprendre qu’il soit difficile de s’y retrouver. »



Ce petit ouvrage en main, on repasse les concepts les uns après les autres, le sexe assigné, le sexe biologique, les orientations sexuelles, le genre qui se distingue du sexe et de l’orientation sexuelle, et comment ces concepts s’articulent entre eux. Et, bien sûr, cerner les sens que recouvre le mot identité et voir en quoi l’identité est nécessaire pour aborder toute la question de la non-binarité ou encore de la transidentité, quand on ne se reconnaît pas dans les genres sociaux définis traditionnellement.



Accessible, ludique, La révolution des identités… Michel Dorais fait œuvre de pédagogue et d’éclaireur dans les changements de paradigme, avec la volonté d’informer le mieux possible et avec le souci de l’autre, et entre autres, les premiers et les premières concerné.e.s, les jeunes et les moins jeunes qui sont en questionnement et qui cherchent à se trouver. D’où le désir de l’auteur de dédramatiser aussi tout ce qui touche au choix de l’expression de soi, car comme il le souligne à la fin de la préface : « La découverte de soi et des autres à travers nos identités de sexe et de genre, nos amours et notre sexualité devrait toujours être une joie, et non un parcours semé de non-dits, de malaises et de tabous inutiles. » Tout est dit et c’est vers cela que nous devrions tendre.



Un livre pour toustes, aussi bien pour les jeunes, les parent.e.s, les éducateur.trice.s, les professionnel.le.s de l’éducation, de la santé, du droit. Bref, pour tout le monde.



INFOS | La révolution des identités de genre enfin expliquée, Michel Dorais, Édition du Trécarré, 2024