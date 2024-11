Florent Siaud, metteur en scène de «La fête d’enfants» de Michel Marc Bouchard 

Pour la seconde fois, Florent Siaud collabore avec Michel Marc Bouchard et signe la mise en scène d’ Une fête d’enfants présentée au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) en janvier prochain. Un accord parfait entre ces deux hommes qui partagent la même sensibilité et qui osent repousser les frontières.

On parle souvent des dramaturges, un peu moins des metteurs en scène. D’autant que souvent, ces derniers sont aussi comédiens, dramaturges, ayant plus d’une corde à leur arc. Il en est qui ne sont consacrés qu’à la mise en scène. On peut citer au Québec, entre autres, André Brassard sans qui le théâtre de Michel Tremblay n’aurait pas eu un impact aussi grand sur le théâtre au Québec. André Brassard qui a également signé la mise en scène de la première pièce de Michel Marc Bouchard, Les Feluettes, un chef d’œuvre du théâtre québécois.

Une petite mise en contexte pour souligner que toute dramaturgie ne peut prendre vie que dans les mains d’un ou d’une metteur.e en scène. Florent Siaud n’a de cesse depuis longtemps de donner vie sur scène à des œuvres qu’il affectionne, des reprises de classiques, mais aussi des créations comme La fête d’enfants. Amoureux du Québec, on lui doit les mises en scène de Britannicus et du Misanthrope au TNM, mais aussi Les Enivrés de Viripaev au Théâtre La Chapelle, Les Trois sœurs de Tchékhov au Monument National ou encore 4.48 Psychose de Sarah Kane, reprise plusieurs fois ici et en tournée en France actuellement avec Sophie Cadieux aux prises avec la folie lucide de Sarah Kane.

En 2022, Florent Siaud met en scène La Beauté du monde, un opéra composé par Julien Bilodeau et un livret écrit par Michel Marc Bouchard, leur première collaboration.

La Beauté du Monde

Michel Marc Bouchard

Comment travaille-t-on avec un dramaturge pour concevoir une mise en scène. « Cela fait deux ou trois ans que Michel Marc Bouchard et moi réfléchissons à comment rendre ce texte sur scène, confie Florent Siaud, des allers-retours sans cesse, d’autant que le texte a évolué depuis nos premières rencontres, mais c’est comme cela pour la plupart des pièces ou des opéras que j’ai montés. Cela prend des mois pour arriver au résultat final ».

François Arnaud Iannicko N’Doua

Toutes les mises en scène de Florent Siaud se fondent sur des recherches approfondies, aussi bien sur le sujet donné mais aussi dans les rapprochements qui peuvent être faits avec d’autres œuvres et d’autres artistes. « Comme il s’agit de ce que l’on pourrait appeler un thriller, ou petit à petit les morceaux d’un puzzle s’assemblent et qui nous amènent à quelque chose proche de la tragédie, continue Florent Siaud, j’ai pensé à des collages et plus précisément à une artiste allemande, oubliée pendant très longtemps, Hannah Höch, qui travaillait beaucoup le découpage et le collage, à partir de cartes postales, de coupures de presse. La mise en scène suit un peu le procédé du collage, un tableau qui se construit par des ajouts et petit à petit on accède aux zones du plus profond de l’inconscient humain ».

Rien de plus banal qu’une fête d’enfants. Et pourtant, un rituel sous le signe de la fête, du partage et de l’amusement peut parfois se transformer en un exercice dangereux où la façade se brise jusqu’à tourner à la tragédie. Tout ne serait alors qu’apparences d’une extrême fragilité. « Nous sommes avec une famille, un couple gai avec enfants, dont l’image respire l’exemplarité, et puis des craquements apparaissent qui conduisent à des dérapages, des zones sombres apparaissent, et le côté obscur prend le pas », conclut Florent Siaud.

Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, dans une mise en scène de Florent Siaud. Avec Sylvie Drapeau, François Arnaud, Iannicko N’Doua. Au Théâtre du Nouveau Monde, du 14 janvier au 8 février 2025

Billets: www.tnm.qc.ca