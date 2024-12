The Prisoner pinot noir

The Prisoner Wine Company, Californie, USA 2021

Code SAQ : 15263997 | 66$

C’est une petite folie, mais ce pinot noir a de bonnes chances de vous faire plisser les yeux de bonheur. Un bonheur sensuel, en plus. C’est une caresse viticole de votre gosier qui vous est proposée. Issu de vignes de Sonoma Coast et de Carneros, ce pinot noir donne un vin super soyeux et avec du caractère. Plein de fruits rouges (cerise,canneberge) et avec une certaine colonne tannique. L’équilibre boisé-fruité est délicieux. En plus de faire plaisir à votre corps, la bouteille fera plaisir à votre âme, car The Prisoner est une maison qui s’est dotée d’un grand programme d’aide sociale, tant à travers ses vins qu’avec une démarche artistique qui veut faire une différence concrètement. Je vous invite à découvrir tout ca sur leur site www.theprisonerwinecompany.com d’abord, et d’éventuellement les visiter en personne, à St-Helena. C’est magnifique.