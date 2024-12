Emilia Perez, un thriller musical queer!

Avec Emilia Perez, Jacques Audiard propose une comédie musicale humaniste tirée d’une tragédie où tout est en constante mutation. Prix du jury à Cannes, Emilia Perez est notamment porté par la magnifique actrice trans Karla Sofia Gascón, elle aussi primée à Cannes aux côtés de Zoe Saldaña, Selena Gomez.

Chef de cartel mexicain enfermé dans un corps d’homme, Manitas va devenir Emilia, avec lʹaide d’une avocate. Cette dernière, surexploitée par un cabinet très occupé à blanchir des criminels, voit là une porte de sortie inespérée. Quant à Emilia, passée pour morte, elle resurgit quatre ans après en bienfaitrice d’une ONG. Elle renoue alors des liens avec sa femme et ses deux enfants, qui ignorent qui elle est.

De ce scénario improbable, Jacques Audiard, lauréat du prix du jury à Cannes en mai dernier après avoir, rappelons-le, décroché la Palme d’or pour Dheepan en 2015, tire un thriller musical trans explosif parlé en espagnol. Les musiques et paroles de Clément Ducol et Camille sont sublimées par les chorégraphies de Damien Jalet. L’opus est porté de bout en bout par la magnifique actrice trans Karla Sofia Gascón, aux côtés de Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz, couronnées ensemble d’un prix d’interprétation sur la Croisette.

Outre le sujet, le film est trans par essence : s’y mêlent comédie musicale, drame, télénovela et thriller.

Emilia Perez, qui à l’origine devait être un opéra, a nécessité une écriture très longue et un énorme travail d’élaboration. Provoquant des doutes chez le réalisateur qui, anxieux de livrer sa vision du monde, a même tourné un autre film avant, Les Olympiades. Il propose finalement une comédie humaniste jubilatoire née d’une tragédie, où se mêlent les thèmes sociétaux actuels, et où tout est «trans», en constante mutation physique et morale.

On pourrait dire qu’Emilia Perez est un chemin, celui qui mène au bonheur de chacun et qui demande du courage et des sacrifices pour le suivre. Un film engagé à plusieurs titres sur l’acceptation au sens large, et le fait qu’il n’y a pas de contre-nature, mais une multitude de façons d’aimer, avec passion.

À voir sur Netflix.