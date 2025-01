Gagnante de Drag Race UK, The Vivienne est décédée 

James Lee Williams, vainqueur de RuPaul’s Drag Race UK, mieux connu sous son nom de drag The Vivienne, est décédé à l’âge de 32 ans. La cause de son décès n’est pas connue.

Le publiciste de la drag star, Simon Jones, a partagé la nouvelle dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le dimanche 5 janvier.«C’est avec une immense tristesse que nous vous informons que notre bien-aimé James Lee Williams – The Vivienne, est décédé ce week-end», indique le communiqué. «James était une personne incroyablement aimée, chaleureuse et extraordinaire. Sa famille a le cœur brisé. Ils sont si fiers des choses merveilleuses que James a accomplies dans sa vie.»

The Vivienne a remporté la première saison de Drag Race UK en 2019 et est devenue instantanément très connu.

The Vivienne est également apparue dans le drame médical britannique This is Going to Hurt et elle a été la première artiste de drag à participer à Dancing on Ice en 2023, terminant à la troisième place.

The Vivienne a également participé à RuPaul’s Drag Race All Stars 7, la saison des regroupant des gagnant.es, aux côtés d’icônes américaines comme Monét X Change, Shea Couleé et Jinkx Monsoon. Nous présentons nos condoléances à The Vivienne, à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à toute la communauté drag aujourd’hui.