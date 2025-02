Prime Target (Première cible) : Un peu absurde, mais profondément captivant!

Difficile à croire, mais Apple TV a réussi le coup de maître de mettre en place un suspense haletant autour des mathématiques. En effet, la prémisse de Prime Target (Première cible) s’articule autour d’un complot international, politique et archéologique autour des nombres premiers. Votre incrédulité naturelle ne vous empêchera cependant pas d’enchaîner goulûment les épisodes !

L’action commence à Bagdad, alors qu’une explosion révèle l’existence d’un palais souterrain couvert d’inscriptions mystérieuses. Quel est le lien de ces dernières avec la thèse sur laquelle travaille Edward Brooks (Leo Woodall), un jeune étudiant en mathématique de Cambridge ? Pour le moment, rien, si ce n’est qu’on y retrouve des équations portant sur les nombres premiers.

Lorsque Edward révèle son sujet de maîtrise à son professeur, Robert Mallinder (David Morrissey), il est sidéré de la véhémence avec laquelle celui-ci le somme de cesser ses travaux. Rien ne le prépare cependant à ce qui suit : ses notes sont détruites, il est expulsé de l’université et son mentor se suicide. En parallèle, on découvre une organisation américaine qui espionne les travaux de plusieurs mathématiciens à travers la planète. L’une de ces espionnes, Taylah Sanders (Quintessa Swindell), est affectée au professeur Mallinder et réalise que son suicide est un meurtre habilement maquillé. Elle alerte son supérieur, qui est abattu sous ses yeux avant que l’on attente à sa vie et qu’elle prenne la fuite.

Elle se rend alors à Cambridge et, en compagnie d’Edward, elle découvre que, 30 ans plus tôt, une étudiante travaillant sur le même sujet s’est également « donné la mort ». Normalement, la rencontre des deux fugitifs devrait sonner le début d’une idylle, mais les nuits d’Edward se passent plutôt entre les bras d’un séduisant barman, Adam Mellor (Fra Fee). Ce faisant, la série propose ainsi une variation sur le thème du héros intellectuel, apparemment basée sur le célèbre mathématicien Alan Turing qui, dans les années 50, avait vu son homosexualité le clouer au pilori.

Pourquoi tant d’effervescences autour des nombres premiers ? Un peu de jargon bien opaque nous révèle qu’une théorie unifiée de ces derniers permettrait de générer une clé numérique pouvant ouvrir toutes les serrures informatiques et ainsi de déstabiliser la sécurité mondiale. Il s’agit bien évidemment d’un MacGuffin (un élément vague et mystérieux, essentiel au développement d’une intrigue), mais celui-ci demeure assez bien enrubanné.

Edward et Taylah parviendront-ils à déjouer des forces prêtes à tout pour les empêcher de révéler l’existence d’un complot mondial ? Quelle est la nature de l’inscription mathématique sur les ruines du palais souterrain de Bagdad ? Quels sont les objectifs du Kaplar Institute, qui tente d’enrôler les services d’Edward ? Et, comme chacun se révèle être un traitre ou un agent double, Edward peut-il vraiment prêter foi aux sentiments d’Adam ou n’est-il que l’objet d’une manipulation ?

Le rythme est trépidant et, malgré un peu de technojargon, la série s’écoute avec un plaisir indéniable. Jamais les nombres premiers n’auront semblé à la fois aussi séduisants et inquiétants.

INFOS | Les huit épisodes de Prime Target (Première cible) sont disponibles, en anglais et dans un excellent doublage français (Canada), sur Apple TV.