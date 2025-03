Gay Travel Index: 5 pays dont le Canada au sommet, les USA chutent dans le classement

La rédaction du magazine et guide de voyage Spartacus dévoilait récemment son «Spartacus Gay Travel Index 2025», un aperçu de la situation des personnes lesbiennes, gais, bisexuelles, transgenres, intersexuées, asexuelles et queer (LGBTQIA+) dans un total de 216 pays et régions. Outre Malte, le Canada, le Portugal et l’Espagne, qui occupaient déjà la première place en 2024, l’Islande se hisse désormais aussi au sommet.

Juste derrière eux dans la liste publiée depuis 2021 se trouvent l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande, qui se partagent la sixième place, et l’Australie, la Norvège, l’Uruguay et la Suisse à la huitième place. Les questions juridiques et sociales sont évaluées.

La Géorgie, qui lutte contre l’influence russe massive, est passée de la 109e à la 162e place en raison d’une législation anti-queer.

Un autre pays a été relégué cette année: les États-Unis. La nouvelle administration Trump a déjà commencé à restreindre massivement les droits des personnes transgenres au niveau national. Les États-Unis chutent de la 41e à la 48e place et Spartacus laisse entendre que le pays pourrait chuter encore plus si la situation aux États-Unis d’Amérique ne s’améliore pas.

Aux dernières places se trouvent l’Afghanistan, la Tchétchénie, l’Iran, l’Arabie saoudite et le Yémen.

Comme les années précédentes, l’indice propose également un classement actualisé des différents États américains.

Certains états ont introduit des lois principalement transphobes, notamment la Caroline du Sud, l’Ohio, l’Arkansas, la Louisiane et le Texas. Dans l’indice séparé des États américains, New York est en tête, suivi de la Californie en deuxième position et du Nevada, de l’Oregon et de Washington en troisième position.

En bas du classement se trouvent les États de l’Alabama, de l’Arkansas, de la Caroline du Sud, du Montana et de l’Oklahoma qui occupe la 51e place.

Avec l’introduction du mariage pour tous en 2024, la Grèce, la Thaïlande et Curaçao améliorent considérablement leur classement. Par exemple, la Grèce passera de la 38e à la 15e place en 2024. La Thaïlande, premier pays d’Asie du Sud-Est à avoir instauré le mariage pour tous, également par décision parlementaire, passera de la 54e à la 41e place. Curaçao est désormais classée 58e après la légalisation du mariage, contre 70e en 2024.

