Saturday Night Live tourne en dérision les allégations de Trump concernant les souris transgenres

Lors du numéro d’ouverture de l’émission de samedi soir dernier (8 mars), les humoristes de Saturday Night Live (SNL) ont continué de se moquer d’Elon Musk (joué par Mike Myers) et de la récente affirmation de Trump selon laquelle l’administration Biden a dépensé 8 millions de dollars pour « rendre les souris transgenres ».

L’épisode – animé par Lady Gaga – a commencé par une représentation d’une réunion dans le Bureau ovale entre le président Donald Trump, le secrétaire d’État Marco Rubio (incarné par Marcello Hernandez) et son « premier ami » Elon Musk au cours de laquelle leurs pensées intimes ont été partagées : et c’était à la fois hilarant et accablant.

James Austin Johnson joue actuellement le rôle de Trump, et il a fait une performance parfaite comme d’habitude avec un sketch qui faisait référence à la tension présumée entre Rubio et Musk – rappelons que la semaine dernière, le New York Times a rapporté que Rubio et d’autres membres du cabinet étaient en conflit ouvert avec Musk en raison de ses actions controversées en tant que chef de facto du soi-disant « Département de l’efficacité gouvernementale », bien que Trump ait nié toute tension interne.

Dans un moment du sketch, Rubio dit à Trump : « Alors qu’Elon a semé le chaos, j’ai travaillé dans les coulisses et je suis très proche d’un accord avec le gouvernement panaméen pour reprendre le canal de Panama. » Ce à quoi Trump répond : « Eh, je n’en veux plus. Vous savez, (ça) semble être un problème. Ce que j’aime vraiment, c’est la Thaïlande. D’accord ? Parce que j’ai regardé White Lotus et c’est magnifique. »

Ailleurs dans le sketch, le personnage de Trump parle de son discours devant une session conjointe du Congrès mardi, qui était essentiellement un rêve anti-trans de deux heures dans lequel le président fulminait longuement contre « l’idéologie woke ».

Lors de ce discours, Trump a affirmé – à tort – que le ministère de l’efficacité gouvernementale avait trouvé 8 millions de dollars (6,2 millions de livres sterling) mis de côté par l’administration de Joe Biden pour rendre les souris transgenres. Dans le sketch de SNL, le Trump incarné par Johnson déclaré : « Elon a fait du bon travail avec DOGE. Et il m’a donné de très bonnes choses à dire lors du discours sur l’état de l’Union. Vous savez, ils dépensent 8 millions de dollars pour rendre les souris transgenres. Vous pouvez le croire ? Probablement pas, parce que ce n’est pas vrai. Mais je l’ai dit, et cela a fait beaucoup rire, et c’est addictif. »

Après le discours au Congrès, les vérificateurs de faits de CNN ont déterminé que : « Le lendemain matin du discours de Trump, la Maison Blanche a fourni une liste de 8,3 millions de dollars de subventions fédérales pour des études de santé impliquant des souris recevant des traitements transgéniques qui peuvent être utilisés dans des soins de santé. La liste de la Maison Blanche a clairement indiqué ce que Trump n’a pas dit dans son discours : les études avaient pour but de déterminer comment ces traitements pourraient affecter la santé des humains qui les prennent, et non de rendre les souris transgenres.