Le CBRC a reçu 1,2 million en financement fédéral

Le Centre de recherche communautaire (mieux connu sous le sigle CBRC), qui célèbre ses 25 ans cette année, vient de recevoir un financement fédéral de 1,2 million de dollars de la part du ministère des Femmes et de l’égalité des genres Canada pour le projet Droit devant.

Ce projet fera la promotion de l’égalité d’accès des communautés 2S/LGBTQIA+ aux soins d’affirmation de genre et de santé sexuelle et reproductive (SAGSSR) au Canada! Le CBRC promeut la santé des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre par le biais de la recherche et du développement d’interventions.

Droit Devant s’échelonnera jusqu’en 2027 et utilise une approche communautaire. Les membres des communautés 2S/LGBTQIA+ ne sont pas seulement le public cible des activités, mais sont également invité·e·s à collaborer avec les prestataires de soins et de services pour développer des interventions communautaires en matière de santé adaptées à leurs milieux.

Droit devant favorisera l’égalité d’accès des communautés 2S/LGBTQIA+ aux soins d’affirmation de genre et de santé sexuelle et reproductive (SAGSSR) en développant les compétences:

des prestataires de soins et de services à prodiguer des soins culturellement appropriés, inclusifs et respectueux; des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ à s’orienter dans le milieu de la santé.

Droit devant est une collaboration entre le CBRC et trois partenaires régionaux, Chroma (Nouveau-Brunswick), Queer and Trans Health Collective (Alberta) et Les 3 Sex (Québec).

«Ensemble, nous travaillons pour améliorer l’accès aux SAGSSR pour les personnes 2S/LGBTQIA+ en répondant aux lacunes dans les pratiques de soins, à la discrimination dans les milieux de soins et aux barrières à l’accès» lit-on dans un communiqué diffusé par le CBRC, le 18 mars. «Nous développerons et offrirons des ateliers et des ressources pour soutenir le personnel de la santé et les membres des communautés. Ensuite, nous partagerons nos apprentissages et les pratiques exemplaires issues des activités du projet pour permettre de futures adaptations du programme.»

INFOS SUR LE CBRC : https://fr.cbrc.net/