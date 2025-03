AGQ : grand succès de la collecte de fonds 2024-2025

Les Archives gaies du Québec (AGQ) viennent de terminer leur campagne de financement 2024-2025 avec le tirage de l’œuvre de Michel Daigneault. On peut dire que cette collecte de fonds a eu un succès retentissant : plus de 65 000 $ ont pu être amassés pour les Archives. Rappelons que plus de 40 ans après leur création, les AGQ ne bénéficient toujours pas d’une subvention de fonctionnement.



Chaque année, les Archives reçoivent un don d’un ou d’une artiste et cette œuvre fait l’objet d’un tirage. Les gens avaient la chance de remporter le tableau très coloré intitulé Suzy chaussure dans sa boîte .02, d’une grandeur de 23 cm x 29 cm, une œuvre encadrée et d’une valeur marchande de 1800 $. La campagne s’est donc terminée le 12 mars dernier avec le tirage de l’œuvre qui a été remportée par Maxime Bolduc.

L’artiste Michel Daigneault est un ancien professeur de peinture et d’art contemporain à l’Université York de Toronto, aujourd’hui à la retraite. « Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs et donatrices, souligne Pierre Pilotte, le coordonnateur des AGQ. Nous avons réussi à récolter une somme de plus de 65 000 $. C’est vraiment un franc succès ! »

« Il faut signaler que nous n’avons jamais eu autant de donateurs et donatrices au cours de nos levées de fonds et nous avons eu beaucoup de nouveaux donateurs, c’est exceptionnel. Nous sommes très, très fiers de cette campagne-là qui vient de se terminer », de dire Pierre Pilotte.



Les fonds amassés serviront à la gestion quotidienne du groupe communautaire et à payer les dépenses courantes.

Rappelons que, à l’Espace Caisse Desjardins du Quartier latin (dans le local des Archives gaies du Québec) et jusqu’au 31 mars prochain, on peut découvrir l’exposition GÉNÉRATION XEROX, dont Simone Beaudry-Pilotte, Mark Andrew Hamilton et August Klintberg en sont les commissaires. Il s’agit ici d’une ode à l’autoédition, à la culture des zines et aux documents éphémères queers facilement reproductibles, soit photocopiés la plupart du temps. Cette culture underground des zines est présentée dans toute sa variété et ses caractéristiques et, pourrait-on même rajouter, dans toute sa splendeur. Plus d’une centaine d’articles sont ainsi exposés. Comme chaque année, les Archives présenteront trois expositions. En plus de GÉNÉRATION XEROX, deux autres expositions sont donc programmées et seront annoncées incessamment.

Et oui, on sait déjà quelle œuvre fera l’objet du tirage pour la campagne de levée de fonds de 2025-2026 : il s’agit de Noir sur bleu, offerte gracieusement aux Archives par l’artiste-peintre et sculpteur de renommée internationale Armand Vaillancourt. « Cette prochaine campagne débutera en septembre-octobre. Nous sommes très contents qu’Armand Vaillancourt ait déjà accepté de participer à cette future levée de fonds des AGQ », indique Pierre Pilotte.

INFOS | https://www.agq.qc.ca ou 514-287-9987

C.P. 843, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1B9