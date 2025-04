Une soirée à ne pas manquer pourles 30 ans du GRIS-Montréal

Sympathisant.e.s, bénévoles, ex-bénévoles, allié.e.s, tout le monde est bienvenu le mercredi 7 mai, à la salle de l’Olympia de Montréal, dès 20 h, pour une soirée de chansons et de plaisir afin de célébrer les 30 ans du GRIS-Montréal. On y retrouvera Katherine Levac, Jean-Michel Blais, Mona Grenoble et Ariane Moffatt. Le tout sera animé par France Beaudoin.



Ce spectacle exceptionnel réunira également sur scène plusieurs autres artistes surprises, prêt.e.s à faire vibrer le public dans une ambiance festive et rassembleuse. Les porte-paroles du GRIS — les artistes Vincent Bolduc et Macha Limonchik — seront certainement de la partie, mais, pour le moment, c’est motus et bouche cousue… Il faudra le découvrir sur place. Pour marquer ainsi trois décennies d’engagement et de récits inspirants visant à démystifier les réalités LGBTQ+, le GRIS-Montréal convie le public à venir célébrer lors de cette soirée qui promet d’être forte en émotions et en musique. « Plus que jamais, dans le contexte actuel, il est essentiel de se faire entendre et de ne pas se taire. Cette soirée sera un hommage puissant à la solidarité et à la diversité sous toutes ses formes », peut-on lire d’ailleurs dans le communiqué de presse annonçant la soirée.

On désire ici célébrer l’engagement des bénévoles du GRIS-Montréal et mettre en lumière leurs efforts à travers les années pour sensibiliser les jeunes à la diversité sexuelle et de genre, surtout alors que, comme on l’a vu dans l’étude dévoilée en janvier dernier, l’acceptation des personnes LGBTQ+ est en berne, et parfois même drastiquement, chez certain.e.s élèves. Ce n’est pas pour rien que la thématique de l’événement, « Se raconter, inspirer, rallier », est celle de la campagne de financement et fait référence à tout le travail essentiel des bénévoles intervenant.e.s.

« Après 30 ans, le GRIS est toujours debout et plus nécessaire que jamais, commente Marie Houzeau, la directrice générale de l’organisme. À chaque témoignage, chaque personne rencontrée, nous avons semé le changement, une visite à la fois. Ce spectacle, c’est bien plus qu’une fête : c’est une célébration de notre parcours, de l’engagement inestimable de nos bénévoles, de la générosité de nos allié.e.s et de la solidarité de nos partenaires. Grâce au soutien de la Banque Nationale, fière partenaire de cet événement, cette soirée sera l’occasion de rendre hommage à trois décennies d’implication collective, tout en réaffirmant notre volonté d’agir pour un Québec toujours plus ouvert et plus inclusif. »

Rappelons que les bénévoles du GRIS-Montréal, au nombre de plus de 250, effectuent en moyenne plus de 1 000 interventions par an dans les écoles de la région de Montréal. « Depuis 30 ans, le GRIS tisse des liens, brise l’isolement et change des vies, un témoignage à la fois. Grâce à nos bénévoles, nos allié.e.s et nos partenaires, nous avons pu contribuer à bâtir un Québec plus inclusif, où chaque jeune peut trouver sa place. Mais, notre travail n’est pas terminé. Il est essentiel de continuer à dénoncer toute forme de radicalisation et d’intolérance et à défendre une société ouverte et respectueuse de toutes les diversités », insiste Marie Houzeau.

INFOS | Les billets sont en vente à 30 $ pour les 30 ans !

Infos et réservation : https://www.olympiamontreal.com