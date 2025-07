L’Orpailleur rosé

Vignoble de l’Orpailleur, IGP vin du Québec, 2024

Code SAQ : 14721950 / 17,55$

Un rosé à la texture enveloppante, qui sent bon la tarte aux fraises avec beaucoup de rhubarbe. On retrouve ca aussi en bouche, avec des petits accents de basilic. C’est tendre, plein de vivacité, et avec juste une touche d’amertume qui vient le rendre encore plus intéressant. Bel apéro, mais a bien sa place à table, avec des brochettes de poulet, une salade de crevette, ou des moules à la provençale (selon la SAQ). Et si vous allez visiter ce domaine, pionnier de la viticulture québécoise, à Dunham, essayer le Frisant, un rosé légèrement pétillant! L’Orpailleur a aussi une politique d’inclusion et de

diversité.