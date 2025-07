Sandman, saison 2

Après une première saison qui a rencontré un succès critique et populaire colossal, les attentes étaient élevées au regard du second opus de la série Sandman. Soyez rassuré puisque faste visuel et scénario finement ciselé sont de retour!

La nouvelle saison est scindée en deux blocs de six épisodes, présentés les 3 et 24 juillet 2025. Dans les trois premiers, une remarque en apparence anodine conduit Rêve (excellent Tom Sturridge) à demander audience à Lucifer afin qu’elle libère une damnée, la Reine du Premier Peuple. Alors qu’il s’attend à une rebuffade d’ordre nucléaire, il se retrouve plutôt devant une cité désertée.

En effet, Lucifer se dit lasse de gérer le Royaume des Enfers et lui en remet donc la clé ainsi qu’une mission en apparence innocente : y trouver un nouveau monarque. Un cadeau empoisonné, puisque Rêve est rapidement confronté aux émissaires de multiples factions antagonistes, dont les fées, les démons, l’Ordre, le Chaos, Odin accompagné de Thor et de Loki, etc. Ils tiennent tous, ou presque, le même discours : si la clé ne leur est pas remise, ce sera la guerre! Un dilemme en apparence insoluble!

Les trois épisodes suivants entrainent Rêve et Délire dans une quête pour retrouver Destruction, leur frère exilé. Ce périple confrontera notre Marchand de sable avec un élément de son passé qu’il cherche à oublier : son fils Orphée. La série propose une relecture inventive du mythe du barde grec où son courage se mesure à l’aune du tribut qu’il verse aux Dieux afin de racheter l’âme de son épouse : une mélopée à fleur de peau. Malgré une conclusion prévisible, quoiqu’inéluctable, sa survenance n’en broie pas moins le cœur.

La bande dessinée de Neil Gaiman est admirablement traduite à l’écran, valsant entre des enjeux plus grands que nature et un humour délicieusement pince-sans-rire. On ne peut également que souligner l’extrême qualité des effets spéciaux (à l’exception d’une scène où l’incrustation d’une tête est très apparente). De même, pour la finesse des dialogues qui sont admirablement traduits en français dans un doublage d’une qualité exceptionnelle.

À l’instar de la première saison, les six premiers épisodes sont saupoudrés de représentations LGBTQ. Qu’il s’agisse de Cluracan, un fétaud (masculin de fée) dont la tête de lit martèle les murs alors qu’il s’extasie des prouesses de son amant, Désir qui sème des phéromones à tout vent, Thor qui professe des métaphores phalliques en caressant le manche de son marteau ou Wanda, une femme trans qui conduit l’équipage de Rêve. Nul doute qu’il en sera de même dans les six derniers épisodes. La bande-annonce semble par ailleurs promettre le retour intrigant d’un personnage cauchemardesque : le Corinthien!

Navigant entre réflexions philosophiques, horreur et magie, ce premier bloc nous fait découvrir plusieurs éléments du passé de Rêve et des contradictions qui l’habitent. C’est notamment le cas au cœur d’un épisode époustouflant où l’art de la diplomatie se joue à travers une première représentation du « Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare. Avec « Sandman », Netflix offre ce qui se fait de mieux en termes de série où le fantastique et le réel s’entrelacent avec intelligence. Cette seconde saison en constituera malheureusement le dernier chapitre, puisque Netflix a annulé toute possibilité de suite après que plusieurs accusations d’agression sexuelle contre Neil Gaiman eurent fait surface. Les amateurs pourront cependant se consoler en visionnant l’excellente série « Dead Boy Detectives » également disponible sur Netflix.

INFOS | Les 12 épisodes de la saison 2 de Sandman sont disponibles sur Netflix, en anglais et dans un excellent doublage français.