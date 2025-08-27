Horoscope : 22 août au 22 septembre 2025

SIGNE DU MOIS : VIERGE

On arrive à la fête du Travail et la Vierge, le dernier signe de l’été. Bien sûr, il fait encore chaud avec les changements climatiques, mais le soleil se couche vraiment plus tôt. On approche de l’automne… Et, surprise pour la Vierge, Saturne est revenue en face chez les Poissons, pour son anniversaire. Et ce, jusqu’à vendredi le 13 février, en 2026. Ce qui annonce encore bien des réflexions sur ses échanges avec les autres. Du point de vue professionnel ou plus personnel. Le natif de la Vierge creusera la question. D’autant plus qu’il préférera souvent être seul plutôt que de se perdre dans des échanges sans intérêt. Il verra des gens s’éloigner et ce sera mieux ainsi. Il appréciera la compagnie de gens plus adultes, sages. Discrets, mais ayant réalisé des projets concrets. Souvent plus âgés, mais loin d’être croulants. Avec de bonnes ressources, mais sans en faire l’étalage. Saturne est aussi la planète du destin, du karma. Il aura l’impression parfois, dans certains tournants, qu’il subit plus sa vie qu’il la vit. Il aura moins le contrôle et il n’aura finalement pas le choix d’être patient. Enfin, la bonne nouvelle c’est que le 13, Saturne quittera sa position en face de la Vierge. Le natif aura donc une excellente raison de fêter la Saint-Valentin. D’ailleurs, sa vie personnelle deviendra vite moins austère à ce moment. Il trouvera alors des gens avec qui il sympathisera. Et il ne se croira pas constamment évalué par eux. Sous-estimé même. Jupiter lui envoie quand même de beaux rayons, du signe ami du Cancer, et favorisera ainsi les projets que le natif de la Vierge mettra en marche. Celui-ci commencera alors à connaître plus de prospérité. De l’abondance même, car Jupiter est généreux. Surtout dans un projet lié à l’habitation, ce qui sera bienvenu en ces temps difficiles pour se loger. Il aura une chance exceptionnelle, que lui seul pourra apprécier. En retournant au lieu originel. Ou en s’installant avec quelqu’un, avec qui il s’entendra au mieux. Dans ce cas, il devra faire plus que sa part de ménage, car c’est son destin. Dépoussiérage, lavage, décrottage, macaroni au fromage, ces tâches lui échoiront trop souvent. Mais ce sera peu cher payé pour avoir la paix. Sa santé sera plutôt bonne, mais il ne pourra pas trop se permettre de débordements en abus d’alcool, de bouffe ou de travail, car il en subira plus durement les conséquences. Saturne étant la planète du temps, celui qui passe de plus en plus vite à mesure qu’on vieillit. Alors, bonne fête la Vierge et joyeuse fête du Travail tout le monde !

Balance

Vous arrivez à la période des doutes, des remises en question qu’on éprouve souvent avant sa fête. Et Mars est toujours dans votre signe pour vous pousser à agir sans délai. Il faudra avoir la foi pour passer outre dans ce dilemme, sans déraisonner. Heureusement, ce Mars annonce aussi la présence d’une personne forte, sur qui vous pourrez vous appuyer. Elle vous a à l’œil, car elle vous chérit. Et vous réglerez tout un problème bientôt.

Scorpion

L’été achève, avec encore quelques bouffées de chaleur. Et l’odeur des blés d’Inde, qui cuisent tout autour. Vous rencontrerez encore bien des gens et vous réaliserez que vous avez plusieurs contacts. De bons copains aussi, des amis lucides. Il y en a au moins un qui serait heureux de vous aider dans un projet auquel vous pensez, presque en secret. Il est temps de dévoiler vos plans, pour les réaliser. Vous aurez de l’aide au meilleur moment.

Sagittaire

Le retour des vacances, de l’été, se fera en trombe au travail. On vous demandera de vous occuper de défis où vous semblez avoir du talent. Vous aurez d’ailleurs vite du succès, ce sera convaincant. Des artistes du signe se démarqueront soudainement, ils seront enfin reconnus. Plusieurs en seront éberlués. Des retraités ne seront pas en reste, car on leur demandera, encore une fois, de venir sauver le monde. Et ils y réussiront !

Capricorne

Vous sentirez un appel, comme un vent doux, le nez plein d’épices, de parfums intimes. Vous serez invité, ou conduit presque, à un endroit inconnu, où vous vous logerez comme si vous y aviez grandi. C’est que vous devrez être là, vous avez des choses à y apprendre, sur le clair-obscur de votre être. Vous n’y serez pas seul, en compagnie de gens aux mains âgées. Tatouées. Vous aurez un bon compagnon, qui saura bien parler.

Verseau

Vous serez de plus en plus touché par quelqu’un rencontré dernièrement. Ou un ami qui évolue pas mal en ce moment. Et ça va vous entraîner à bouger vous aussi, à laisser aller des choses que vous serriez trop fort dans les mains. Ou les dents. Vous êtes dû pour vivre plus légèrement. Vous ne négligerez pas pour autant vos finances, où vous ferez des mouvements avantageux. Vos rêves évoqueront votre réalité en amour.

Poissons

Vous irez à un mariage où il y aura du blanc, du champagne. Des fleurs d’oranger. Mais aussi de la sincérité. Et de la fidélité à de vieux rêves. Et aussi à d’anciens copains. Vous aurez des dialogues nouveaux avec des gens qui arriveront de nulle part. Et où il faudra être présent, ouvert. En prenant un engagement de patience. Vous ne serez bien qu’en présence de ceux qui vous apprécient. Invitation dans un projet hallucinant. Attirant.

Bélier

Il faudra mettre de l’ordre dans tout un foisonnement. En particulier de gens qui dépassent à gauche et à droite. Sinon, vous n’irez jamais jusqu’à l’hiver avec tout ça. Vous vous organiserez mieux dans votre vie, car vous devrez travailler fort. Au moins, on reconnaît votre talent. Vous pourriez vous essayer dans un autre domaine, vous auriez des résultats surprenants. Pour la santé, bougez sans excès, mais avec persévérance.

Taureau

Vous aurez des occasions de vous amuser, vous serez invité un peu partout. Vous tomberez aussi sur des partys improvisés. Vous ferez bien des rencontres. Trop même, ça vous étourdira. Vous saurez mieux en tout cas avec qui vous vous entendez bien. Et ceux qui sont seuls devraient vivre un rapprochement. Vous serez créatif, vous aurez de bonnes idées pour un projet constructif. Durable. Vous y prendrez racine et compagnie.

Gémeaux

Vous serez comme un colon qui arrive sur une nouvelle terre et qui plante un arbre. Vous aboutirez quelque part après avoir traversé la brumeuse mer du Nord. Ou la 15 le soir. Vous trouverez un endroit ou un club où vous voudrez emménager et prendre racine. Vous y serez

accompagné par des gens, une bonne gang. Et vous déposerez un fardeau que vous traîniez depuis trop longtemps. Comme l’enfance. Ou une très ancienne vie.

Cancer

Vous aimerez jaser, parler de tout et de rien. Bien que vous appreniez des vérités ainsi, pour mieux comprendre des situations. Et mener à terme des projets concrets. Vous en saurez plus aussi sur des gens que vous côtoyez, mais avec qui vous n’avez jamais pris la peine d’approfondir. Vous aurez de bonnes surprises ainsi. Et vous changerez d’idée avec vos modes de transport. Prendrez-vous le bus, le BIXI ou le Q5 ? Ou le tapis volant !

Lion

Le beau gros Lion sera bien satisfait à la fin de cet été. Il réalisera qu’il est plus riche quelque part. D’argent ou d’une bonne santé, pour tout un chacun, ce sera selon. Tellement d’ailleurs qu’il ne voudra pas de changement dans une situation qui le satisfait. Vénus, dans son signe, arrondira les coins dans ses échanges avec les autres, qui voudront se rapprocher de lui. Et son aura sera plus attirante, il séduira alors bien des gens.6