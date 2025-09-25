CORPS FANTÔMES : L’EXPOSITION

Pour aller plus loin autour de la mémoire collective LGBTQ, la Place des Arts a organisé deux expositions multidisciplinaires en collaboration avec des artistes, des chercheur.e.s et des institutions. La première, intitulée Architecture, ville et militantisme VIH/sida, se termine le 30 septembre dans la salle d’exposition de la PdA ; la seconde, Design, médias et action communautaire, se tient actuellement au foyer du Théâtre Jean-Duceppe jusqu’au 22 novembre prochain.

Tout est né de la rencontre d’Olivier Vallerand, professeur à l’Université de Montréal, avec la compagnie théâtrale La Messe Basse, à l’origine de la pièce Corps fantômes. Plutôt que de rester enfermé dans un cercle très restreint d’universitaires, Olivier Vallerand a choisi d’illustrer les recherches menées sur le sujet en faisant appel à la création, qu’elle vienne du théâtre, du design ou de la muséographie.

On retrouve, au foyer du Théâtre Jean-Duceppe, une série de collages urbains inspirés d’ACT UP, des images illustrant des manifestations et des vidéos projetées sur grand écran, qui permettent de poursuivre ce parcours autour de la mémoire de l’histoire des communautés LGBTQ, revisitée par la pièce Corps fantômes.

INFOS | Architecture, ville et militantisme VIH/sida, jusqu’au 30 septembre 2025,

salle d’exposition de la Place des Arts Design, médias et action communautaire,

du 22 octobre au 22 novembre 2025, foyer du Théâtre Jean-Duceppe

https://duceppe.com/blogue/corps-fantomes-lexposition