Jeudi, 25 septembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureExpositions
    ExpositionsHistoire

    CORPS FANTÔMES : L’EXPOSITION

    Denis-Daniel Boullé
    Par Denis-Daniel Boullé
    0

    Pour aller plus loin autour de la mémoire collective LGBTQ, la Place des Arts a organisé deux expositions multidisciplinaires en collaboration avec des artistes, des chercheur.e.s et des institutions. La première, intitulée Architecture, ville et militantisme VIH/sida, se termine le 30  septembre dans la salle d’exposition de la PdA ; la seconde, Design, médias et action communautaire, se tient actuellement au foyer du Théâtre Jean-Duceppe jusqu’au 22 novembre prochain.

    Tout est né de la rencontre d’Olivier Vallerand, professeur à l’Université de Montréal, avec la compagnie théâtrale La Messe Basse, à l’origine de la pièce Corps fantômes. Plutôt que de rester enfermé dans un cercle très restreint d’universitaires, Olivier Vallerand a choisi d’illustrer les recherches menées sur le sujet en faisant appel à la création, qu’elle vienne du théâtre, du design ou de la muséographie.

    On retrouve, au foyer du Théâtre Jean-Duceppe, une série de collages urbains inspirés d’ACT UP, des images illustrant des manifestations et des vidéos projetées sur grand écran, qui permettent de poursuivre ce parcours autour de la mémoire de l’histoire des communautés LGBTQ, revisitée par la pièce Corps fantômes.

    INFOS | Architecture, ville et militantisme VIH/sida, jusqu’au 30 septembre 2025,
    salle d’exposition de la Place des Arts Design, médias et action communautaire,
    du 22 octobre au 22 novembre 2025, foyer du Théâtre Jean-Duceppe
    https://duceppe.com/blogue/corps-fantomes-lexposition

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Benoit Jodoin veut infuser de la queerness à nos amitiés

    Antoine et Philippe, les pâtissiers amoureux derrière le livre Nostalgies