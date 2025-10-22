Mercredi, 22 octobre 2025
    Malefycia Canal 9 : le retour du parcours gore dans un studio montréalais

    Par Marc Landreville
    Pour sa neuvième édition, Malefycia revient hanter Montréal avec une expérience immersive hors du commun. Installée dans l’arrondissement de Lachine jusqu’à la fin du mois d’octobre, cette nouvelle mouture baptisée Canal 9 promet de plonger le public dans un univers aussi troublant que captivant. Le cofondateur Jack Blouin compte réunir à nouveau les comédien·ne·s et artisan·e·s qui ont marqué les éditions précédentes afin d’offrir une aventure sensorielle aussi intense qu’inoubliable.

    Cette édition Canal 9 s’inspire d’un univers télévisuel fictif, imaginé par l’équipe de création, qui promet d’en faire l’événement phare de l’Halloween 2025.

    Vous croyiez ces souvenirs effacés ? Ces refrains familiers, ces visages réconfortants, ces rendez-vous télé d’autrefois… Malefycia a remis la main sur les bandes originales. Préparez-vous à franchir le seuil du studio, là où les émissions de votre enfance ne se sont jamais vraiment arrêtées. Découvrez ce qui se cache quand les projecteurs s’éteignent… et que vos héros d’hier laissent tomber leur masque et révèlent leur vrai visage… NE CHANGEZ PAS DE POSTE !

    Cette saison, la seule émission qui mérite d’être suivie, c’est la vôtre.

    MALEFYCIA 2023
    MALEFYCIA (Verset 5)

    Une expérience bien plus qu’une maison hantée
    Durant environ une heure, les visiteurs traversent un parcours séquentiel composé de mini-performances de cinq à six minutes. Tous les sens sont mis à contribution : la vue, l’ouïe, le toucher et même l’odorat participent à l’immersion. L’interaction directe avec les comédien·ne·s fait partie intégrante du concept, renforçant la tension et la proximité émotionnelle.

    Entre horreur, érotisme et catharsis
    Horreur, angoisse, gore et érotisme se mêlent dans une mise en scène déjantée portée par près de 80 artistes. L’objectif : provoquer des émotions brutes et parfois contradictoires, dans un climat à la fois oppressant et fascinant.

    Les comédien·ne·s se sont préparé·e·s intensément pendant plusieurs mois pour donner vie à cette production d’envergure. Costumes, accessoires et répétitions minutieuses visent à rendre l’expérience aussi réaliste que possible.

    Une tradition d’effroi bien ancrée
    Malefycia attire chaque année entre 5 000 et 6 000 visiteurs avides de sensations fortes. L’équipe espère accueillir un public tout aussi nombreux pour cette édition 2025, qui s’annonce déjà comme l’une des expériences les plus marquantes de la saison.

    INFOS | Malefycia Canal 9 se tiendra du 3 au 31 octobre 2025 à Lachine (Montréal).

    Les billets sont en vente dès maintenant sur malefycia.com

