Mercredi, 29 octobre 2025
    NDD (Nectar des dieux)
    Fabien Jouves, IG Vin de France
    Code SAQ : 14725029 — 28,90 $ / 1 litre

    Je ne suis pas souvent friand de vins nature, surtout rouges. Voici un assemblage unique et fort original de cépages rouges et blancs: du malbec, du colombard,et du muscat de Hambourg! Le nez suggère le vin nature, mais c’est loin d’être désagréable; plein de fruits, un peu floral et un peu sous-bois. En bouche, son éclat de fraicheur, avec son côté un brin astringent, surprennent agréablement en finale. Ce n’est pas du tout funky. C’est un vin de soif, aucunement boisé, bien fait, et sans déviances. A servir un peu rafraîchi. Bravo!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
