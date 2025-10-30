Billie Eilish lance un message aux milliardaires (devant Mark Zuckerberg!): « Donnez votre argent, les shorties »

Billie Eilish n’a pas la langue dans sa poche — surtout quand vient le temps de parler de justice sociale. En recevant le prix de l’innovatrice musicale de l’année lors du gala WSJ. Magazine Innovator Awards, la chanteuse de 23 ans a profité de la tribune pour dénoncer l’indécente concentration de richesse… devant nul autre que Mark Zuckerberg.

Le fondateur de Meta, troisième personne la plus riche du monde selon Forbes (avec une fortune estimée à 226 milliards $ US), se trouvait dans la salle quand Eilish a lancé : « On vit une époque vraiment sombre, et les gens ont besoin d’aide et d’empathie plus que jamais — surtout dans notre pays. Si vous avez de l’argent, ce serait bien de l’utiliser pour des choses utiles… peut-être de le donner à celles et ceux qui en ont besoin. »

Le public a d’abord réagi timidement, avant que l’artiste — ouvertement queer et féministe — enfonce le clou avec un sourire en coin : « Je vous aime tous, mais disons qu’il y a dans cette salle des gens qui ont beaucoup plus d’argent que moi. Si vous êtes milliardaire… pourquoi êtes-vous milliardaire ? Pas de haine, mais ouais, donnez votre argent, les shorties. »

Un tacle à la fois ludique et politique, livrée avec le ton désinvolte qui caractérise Eilish. People rapporte d’ailleurs que Mark Zuckerberg n’aurait pas applaudi à la fin du discours.

Et Billie Eilish ne se contente pas de faire la morale : elle est passée à l’action. La chanteuse a profité de l’occasion pour annoncer un don impressionnant de 11,5 millions $ US provenant des revenus de sa tournée Hit Me Hard and Soft. L’animateur Stephen Colbert, qui l’a présentée sur scène, a salué son geste « extraordinaire », précisant que les fonds iront à des organisations et projets œuvrant pour la justice climatique, la sécurité alimentaire et la réduction des émissions de carbone.

Une artiste au cœur militant

Connue pour ses prises de position écologiques et féministes, Billie Eilish a toujours mêlé art et activisme. Son discours, à la fois drôle et percutant, s’inscrit dans une démarche de cohérence : utiliser sa notoriété pour provoquer une réflexion sur la responsabilité des ultra-riches dans un monde en crise. Son message résonne d’autant plus fort qu’il s’adresse à une génération queer, écoanxieuse et politisée, qui refuse la complaisance du statu quo.

Avec son franc-parler et son engagement sincère, Billie Eilish confirme qu’elle fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui refusent de séparer la musique de la morale. Entre un clin d’œil aux injustices sociales et une invitation à l’action concrète, la pop star californienne nous rappelle que la vraie richesse, ce n’est pas d’accumuler — c’est de partager.