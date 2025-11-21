Début historique pour la 6e saison de Canada’s Drag Race

Après une cinquième saison en demi-teintes, Canada’s Drag Race revient en force avec une édition qui s’annonce historique! En plus d’accueillir une première Acadienne et une artiste qui personnifie le féminin ou le masculin, la production a osé modifier le concept américain en incluant une performance avec Brooke Lynn Hytes et la gagnante de l’épisode d’ouverture.

Lors de l’entrée dans l’atelier, on a découvert Star Doll (Toronto), arrivée avec une étoile sur le dos, une allure polie, une énergie pimpante et une personnalité bien plus engageante que sa drag mother, Suki Doll. Ce fut ensuite le tour d’Hazel(Vancouver), dans un look d’écolière en noir et blanc qui rappelait le vieux stock de Britney.

Van Goth (Toronto) a épaté avec sa robe de fleurs noir et jaune, sa ceinture autour du cou et sa façon de mélanger les esthétiques de rock star et de showgirl. À l’inverse, sa meilleure ennemie Dulce (London) s’est présentée dans une robe aux couleurs du drapeau mexicain et un maquillage qui peinait à cacher l’homme sous la drag. Eboni La’Belle (St. Catharines) avait l’air d’une version timide des jumelles américaines Sugar & Spice.

Le Québec est arrivé dans la compétition sous les traits de Paolo Perfeccion (Montréal), qui avait l’air d’une Lana Del Rey en drag. Changement de registre total avec PM (Vancouver), sorte d’extraterrestre adorable qui se dit originaire de la planète they-them. Quant à Mya Foxx (Halifax), elle mélange la culture inuite avec l’esthétique des années 1990 et 2000.

Saltina Shaker (Ottawa), une TikTok queen, est arrivée avec un amalgame de zébrures et de taches de léopard, avant de révéler son mulet bouclé si populaire chez les Gen Z.

Vint ensuite une autre reine adulée sur les réseaux sociaux, Sami Landri (Moncton), première drag acadienne qui mise sur son look trash-chic, une personnalité débordante et un désir de faire comprendre au Canada que la francophonie est bien plus vaste que le Québec. Toutes les reines ont semblé l’adopter d’un coup.

Finalement, les fans de l’émission ont eu droit à un rush de sucre avec l’entrée en scène de Karamilk, déesse ébène affublée d’un immense manteau-traîne rappelant le caramel chocolaté. Puis, la dernière et non la moindre, Velma Jones (Montréal), aussi connue sous les traits de Johnny Jones, première concurrente à naviguer dans les eaux des queens, des kings et partout autour.

Après la folie du dépaquetage et le mot de bienvenue de RuPaul, les reines ont appris qu’elles tourneraient un vidéoclip avec Lemon dans un remix de Not Sorry Aboot It. Étonnamment, nous n’avons rien vu de l’écriture des paroles, de l’enregistrement au micro, de l’apprentissage de la chorégraphie ni du tournage. Il a fallu se contenter du résultat final où tout le monde paraissait assez bien.

La fébrilité a ensuite monté d’un cran lorsque Paula Abdul est allée les voir dans l’atelier en leur prodiguant des conseils qui ont fait mouche.

Category is : “More is More”

Velma Jones a ouvert le défilé avec une jolie robe à froufrous blanche et bleue, ainsi qu’un large chapeau qui cachait son joli visage. Karamilk semblait marcher sur le tapis rouge des Oscars dans une robe de bal brun doré. Saltina Shaker a personnifié un dragon jaune et noir magnifiquement piquant. Hazel portait une robe argentée drôlement construite.

Star Doll a paradé une robe cheap rappelant — involontairement — les déchets de l’océan, avec une magnifique coiffe de corail. Sami Landri a révélé sa façon de mélanger le glamour et l’étrangeté avec un look en courtepointes. Mya Foxx a rendu hommage à TLC et au film The Matrix avec son manteau-robe de cuirette noire.

Malgré notre amour de l’audace et de l’originalité, on a peu adhéré au clown-virus de PM. Avec son drag, Eboni La’Belle avait l’air d’une version usée des looks de l’Américaine Symone. Paolo Perfeccion a défilé une robe blanche minimaliste et peu mémorable. Dulce avait l’air d’une rencontre entre un cadeau de Noël rouge et vert et l’ange qu’on installe sur nos sapins. Puis, Van Goth est arrivée avec de grandes plumes d’autruche qui ont révélé l’oreille perdue de Van Gogh, avec des piquants comme boucles d’oreilles : trop, c’est comme pas assez!

En se basant sur les trois étapes de l’épisode, les juges ont salué Velma Jones, Saltina Shaker, PM, Eboni La’Belle et Van Goth, à notre plus grand étonnement, avant de faire gagner Van Goth et de l’envoyer à l’abattoir dans un lipsync aux côtés de la déesse Brooke Lynn Hytes, qui l’a mangée tout rond.

POUR VISIONNER CANADA’S DRAG RACE

Des extraits du UNTUCKED de cette émission.