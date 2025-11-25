Deuxième édition de la Guignolée des Drags Patronnesses

Comme l’an dernier, l’un des moments forts de la campagne sera la séance photo qui se tiendra dans les locaux de la SDC du Village, en compagnie du Père Noël, de la Fée des étoiles et d’autres personnages hauts en couleur. L’événement aura lieu le 7 décembre, de 12 h à 17 h, en collaboration avec Bear It. Les visiteur·e·s pourront se faire photographier en échange d’une contribution sous forme de don en argent ou de denrées alimentaires non périssables.

L’objectif est d’amasser le plus de denrées ou de dons possibles afin de préparer les paniers de Noël destinés à la Maison Plein Cœur, qui soutient les personnes vivant avec le VIH-sida. Par « denrées alimentaires non périssables », on entend des pâtes, du riz, des légumineuses, des conserves (légumes, fruits, poissons, soupes), des fruits secs comme les noix, du sucre et autres aliments de longue conservation. « Nous bonifions cette activité cette année avec du chocolat chaud, des biscuits et des surprises pour les premiers arrivants. Nous voulons vraiment que cela devienne une fête, une célébration pour le quartier, parce qu’on sait qu’il y a de plus en plus de familles qui se sont installées dans le Village », explique Béatrice de St-Maurice, présidente et fondatrice des Drags Patronnesses, un collectif qui regroupe également Ella Vale et Lady Monrose. Du bricolage et d’autres petites activités seront aussi proposées cette journée-là.

« Notre objectif cette année est de récolter environ 3 000 $ », poursuit Béatrice de St-Maurice. « Nous savons que, depuis janvier dernier, le portefeuille des gens est plus serré. Tout coûte plus cher et les dons sont en baisse, c’est normal. C’est pourquoi nous sollicitons encore davantage les dons d’entreprises, ainsi que les dons en ligne — ce qui est nouveau cette année. » En plus de la SDC du Village et de Bear It, la Guignolée compte de nombreux partenaires pour cette deuxième édition : le Comité diversité sexuelle et pluralité de genres du Conseil central du Montréal métropolitain – CSN, le Réseau des femmes en environnement, le Stud, l’Aigle Noir, Le Date, le Weiser, le Stock, le Stock n Soda, Le Saloon, le District, Le Cocktail, Ikea Canada, Armada, Mistr Bear et Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.

Nouvelle initiative également : « Quarante-cinq personnalités de la communauté ont réalisé une vidéo pour inciter les gens à s’impliquer et à donner pour cette cause », souligne Béatrice de St-Maurice. Ces capsules seront diffusées sous peu sur les réseaux sociaux. Des boîtes de collecte pour les denrées alimentaires sont installées à plusieurs endroits : au local de la SDC du Village (1211, rue Sainte-Catherine Est), au Pourquoi Pas espresso bar (1447, rue Atateken), au bar Le Stud (1812, rue Sainte-Catherine Est) et à la CSN (1601, avenue De Lorimier).

INFOS | Pour faire un don en ligne : https://linktr.ee/lesdragspatronnesses.

Rappelons que la séance photo aura lieu le 7 décembre, de 12 h à 17 h,

dans les locaux de la SDC du Village.