Kristen Stewart : créer ailleurs la réalité que Trump menace à Hollywood

Comme d’autres vedettes et personnalités queer d’Hollywood (Rosie O’Donnel, Elle Degeneres, pour n’en nommer que deux), Kristen Stewart a confié qu’elle envisagerait de quitter les États-Unis en raison des menaces que fait planer Donald Trump sur l’industrie du cinéma, ainsi que sur les réalités queer et trans.

L’actrice, qui a récemment déclaré être intriguée par l’idée de refaire Twilight avec « un énorme budget et beaucoup d’amour et de soutien », affirme qu’elle pourrait difficilement continuer à vivre aux États-Unis si l’ancien président mettait ses menaces à exécution.

Dans une entrevue accordée à The Times à propos de ses débuts à la réalisation avec The Chronology of Water — un drame biographique centré sur Lidia Yuknavitch, une aspirante olympienne marquée par une enfance traumatique — Stewart explique que le film, tourné en Lettonie, « aurait été impossible à faire aux États-Unis ».

L’actrice, qui est bisexuelle et qui a épousé la scénariste Dylan Meyer en 2025, critique ouvertement les menaces « effrayantes » de Donald Trump d’imposer des tarifs douaniers de 100 % sur les films produits à l’extérieur du pays.

« La réalité est complètement en train de se fissurer sous Trump, dit-elle. Mais on devrait peut-être s’inspirer de sa méthode et créer la réalité dans laquelle on veut vivre. »

« Je ne peux pas y travailler librement »

Questionnée sur la possibilité de rester aux États-Unis, Stewart répond sans détour : « Probablement pas. Je ne peux pas y travailler librement. Mais je ne veux pas abandonner complètement. J’aimerais faire des films en Europe, puis les enfoncer dans la gorge du public américain. »

Propulsée au rang de vedette internationale grâce à son rôle de Bella Swan aux côtés de Robert Pattinson dans la saga Twilight, Kristen Stewart a ensuite enchaîné des projets variés, dont Snow White and the Huntsman, le polar queer Love Lies Bleeding et Spencer, rôle pour lequel elle a reçu une nomination aux Oscars.

The Chronology of Water, mettant en vedette Imogen Poots dans le rôle de l’écrivaine et enseignante Lidia Yuknavitch, marque les premiers pas de Kristen Stewart derrière la caméra pour un long métrage. Intense et viscéral, le film est une adaptation du mémoire autobiographique de Yuknavitch, qui revient sur une enfance marquée par la violence, ses rêves brisés de gloire olympique, sa dépendance à l’alcool et aux drogues, ainsi que sur l’exploration de son identité queer.